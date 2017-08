undercover feiert Rekordwochenende mit Silbermond und Bosse

Großansicht Heftigst umjubelt: Silbermond in Dresden ... (Bild: Timmy Hargesheimer) Heftigst umjubelt: Silbermond in Dresden ... (Bild: Timmy Hargesheimer)

Großansicht ... und Bosse in Hamburg (Bild: Marco Sensche) ... und Bosse in Hamburg (Bild: Marco Sensche)

Konzertveranstalter undercover zelebrierte ein "Rekordwochenende" mit seinen Top-Acts. Silbermond und Bosse lockten demnach zusammen rund 37.000 Fans auf ihre Open Airs.Nachdem Silbermond schon im August des vergangenen Jahres mit 12.000 Fans vor der imposanten Kulisse am Elbufer in Dresden aufgetreten waren, spielte die Band aus Bautzen hier am 25. und 26. August diesmal zwei Shows hintereinander im Rahmen ihrer "Leichtes Gepäck" -Tour zum jüngsten Album - und zog dabei zusammen 24.000 Besucher an.Die Konzerte hattern dabei laut undercover "Heimspiel"-Charakter, auch wenn viele Zuschauer aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich angereist gewesen seien. Als besonderen Höhepunkt stellt der Veranstalter die Darbietung des Songs "B 96" auf dem Dach des "Front of House"-Gerüsts in einer intimen Akustik-Version dar. Der "Heimatsong der etwas anderen Art" habe nicht nur beim Publikum, sondern auch bei der selbst sichtlich gerührten Band "Gänsehaut pur" ausgelöst.Als Überraschungsgast wirkte Moses Pelham beim zweiten Konzert am Samstag mit: Der HipHop-Star stimmte zusammen mit Silbermond den Titel "Meine Heimat" an, seine Version des Lena-Songs "Home", bei dem ihn Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß schon in der Fernsehreihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" begleitet hatte.Sein bislang größtes Einzelkonzert vor 13.000 Anhängern gab Bosse am 25. August auf der Hamburger Trabrennbahn als Finale seines "Engtanz" -Tourzyklus. Der Abend startete bereits um 18.00 Uhr mit dem Auftritt der Mighty Oaks, an den sich der von Boy anschloss. Bosse selbst zeigte sich dann laut undercover "sichtlich in Partylaune - trotz akuten Schlafmangels, wie er zu Beginn des Konzertes gestand, und gab alles, ebenso wie sein Publikum, auf das der Engtanz-Funke von der ersten Sekunde übersprang".Bei Bosses Show kamen diverse Überraschungsäste ins Spiel, so die Rapper Prinz Pi , mit dem Bosse kürzlich als Gastsänger den Sommersong "Hellrot" veröffentlichte, und Herr Spiegelei von Deichkind , der bei "Krumme Symphonie" die Bühne enterte. Auch Valeska Steiner von Boy und Sebastian Madsen von Madsen sangen gemeinsam mit Bosse. Nach der Zugabe standen alle Musiker mit ihren Kindern und einigen Plastikhaien noch minutenlang im Konfettiregen auf der Bühne.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen