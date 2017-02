Umfirmierung in Ravensburg

Großansicht Will das Profil des Unternehmens schärfen: Willi Schaugg (Bild: Oberschwabenhallen Ravensburg) Will das Profil des Unternehmens schärfen: Willi Schaugg (Bild: Oberschwabenhallen Ravensburg)

Die Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH nennt sich um und firmiert ab sofort unter dem Namen live.in.Ravensburg. Mit der Umbenennung will der Spielstättenbetreiber sein Profil schärfen."Der neue Name ist die logische Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Damit bilden wir unseren Anspruch ab, erste Wahl bei der Suche von Veranstaltern nach einer geeigneten Location in Ravensburg zu sein", betont Willi Schaugg , Geschäftsführer live.in.Ravensburg.Neben der Oberschwabenhalle betreibt die Firma in der süddeutschen Stadt auch den OberschwabenKlub und gemeinsam mit dem Kulturamt Ravensburg das Konzerthaus und den Schwörsaal.Die live.in.Ravensburg Veranstaltungs GmbH agiert dabei als hundertprozentige Tochter der Stadt Ravensburg. Laut eigenen Angaben besuchen jährlich 400.000 Gäste die rund 300 Veranstaltungen in den vier Spielstätten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen