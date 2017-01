UK-Musikgeschäft wuchs 2016 am schnellsten

Laut Zahlen des britischen Handelsverbands ERA (Entertainment Retailers Association) hat die UK-Musikindustrie 2016 bei den Umsatzzahlen um 4,6 Prozent zugelegt. Das ist mehr als in den Bereichen Games (plus 2,9 Prozent) und Video (plus 2,2 Prozent).Zum Wachstum beigetragen hätten vor allem Streaming und digitale Services, lässt ERA wissen. Insgesamt hätten Musik, Games und Video im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von 6,3 Milliarden Pfund ein Rekordhoch erzielt.Im Musiksegment wuchsen die Streamingumsätze im Vergleich mit dem Vorjahr um 65 Prozent und generierten Erlöse in Höhe von 418 Millionen Pfund. Dagegen verloren die physischen Formate 7,3 Prozent und brachten auf nur noch 475,4 Millionen Pfund ein. CD-Verkäufe brachen um 13 Prozent ein, nachdem sie im Vorjahr lediglich um 3,7 Prozent zurückgegangen waren. Abwärts ging es auch für Downloads, die um 26,8 Prozent auf 214,6 Millionen Pfund abstürzten.Dafür wurden mehr als drei Millionen Vinyl-Tonträger abgesetzt - ein Zuwachs von 56,4 Prozent auf 65,6 Millionen Pfund und zugleich der höchste Stand seit 1991. Die Zuwächse im vergangenen Jahr markieren darüber hinaus das neunte Jahr in Folge, in denen Vinylverkäufe nach oben gehen. Von mehr als 30 Vinylalben wurden jeweils über 10.000 Einheiten verkauft."Die Musik-, Games- und Videoindustrie waren aus nachvollziehbaren Gründen ängstlich, was die neuen digitalen Dienste bringen würde, aber die neuen Zahlen bringen den Beweis, wie unsere Mitglieder von ihren Investitionen in Innovation profitieren", erläutert Kim Bayley, CEO ERA. "Das physische Geschäft hat zwar ganz klar seinen Höhepunkt überschritten, ist mit 2,2 Milliarden Pfund aber noch ein Markt." Gerade im Weihnachtsgeschäft hätten sich die Stärken von DVD und CD gezeigt.

