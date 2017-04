UK Music macht Labour-Politiker zum CEO

Tritt bei UK Music die Nachfolge von Jo Dipple an: der Labour-Politiker und Hobbymusiker Michael Dugher (Bild: UK Music)

Michael Dugher soll bei UK Music als CEO die Nachfolge von Jo Dipple antreten, die im Januar angekündigt hatte, den Dachverband der britischen Musikwirtschaft nach fünf Jahren an dessen Spitze und weiteren drei Jahren als Cheflobbyistin zu verlassen. Der 45-Jährige soll seinen Posten Mitte Mai 2017 antreten, gab der Verband bekannt Dugher kommt aus der Politik, wo er seit 2010 für die Labour-Partei als Parlamentsmitglied im House of Commons saß und zuletzt als möglicher Minister für den Bereich Kultur, Medien und Sport auch dem Schattenkabinett angehörte.Als Chairman von UK Music lobte Andy Heath den künftigen CEO der Organisation als "erstklassige Wahl", schließlich habe sich Michael Dugher bereits vielfach für die Interessen der britischen Musikszene stark gemacht, sowohl in Hinblick auf die Kreatrivschaffenden, als auch in Hinblick auf die in diesem Bereich aktiven Unternehmen und Organisationen: "Er kennt das Geschäft und die Politik in- und auswendig." Bevor Dugher für die Labour-Partei ins Parlament einzog, war er unter anderem als Regierungsberater und -sprecher aktiv sowie als Lobbyist für ein Unternehmen. Zudem ist er als Hobbymusiker aktiv.

Quelle: MusikWoche

