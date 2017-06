UK-Music-Chef formuliert Forderungen an neue Regierung

Will die EU-Standards in Sachen Urheberrecht auch nach dem Brexit beibehalten sehen: Michael Dugher (Bild: UK Music)

Am Tag der Parlamentswahl in Großbritannien hat Michael Dugher, der neue CEO des Dachverbandes UK Music, in einem Interview mit dem Branchenblatt "Music Week" Forderungen der britischen Musikbranche an die künftige Regierung im Zuge des bevorstehenden EU-Austritts des Landes gestellt.Auf die Frage nach dem wichtigsten Thema, was die kommende Regierung angehen müsse, nannte Gugher "das Bedürfnis nach internationalem Handel". Er verwies darauf, dass die britische Musikindustrie zuletzt 2,2 Milliarden Dollar im Jahr zu den Exportumsätzen der Nation beigetragen habe. "Dies müssen wir bewahren und steigern, indem wir neue Märkte erobern und entwickeln."Im Zusammenhang mit dem Brexit mahnte Gugher an, dass die Kreativbranchen nicht als Faustpfand in Handelsgesprächen missbraucht werden dürften. Die Musik aus Großbritannien dürfe nicht Gegenstand restriktiver Quoten oder kostspieliger Tarife sein, wenn der Austritt aus der EU anstehe.Zudem sei die Beibehaltung und Stärkung des Urheberrechts von größter Bedeutung für die UK-Musikindstrie im Zeitraum des Brexit und darüber hinaus. Die EU habe mit ihren Direktiven für ein hohes Niveau des Urheberrechtsschutzes gesorgt und damit auch die Basis für die bisherige Rechtssprechung in Großbritannien in diesem Bereich gelegt. "Wir wollen, dass es damit weitergeht. Den Value Gap zu schließen, ist von höchster Priorität für uns, wenn wir die EU verlassen", bekräftigte Dugher, der in Großbritannien 2010 als Abgeordneter für die Labour Party ins Parlament eingezogen war.

Quelle: MusikWoche

