UK-Charts: Vorwochensieger verteidigen den Charts-Thron

Großansicht Erneut ganz vorn in den UK-Charts: Michael Ball und Alfie Boe mit "Together" Erneut ganz vorn in den UK-Charts: Michael Ball und Alfie Boe mit "Together"

Das Rennen um die Nummer eins der Charts zu Weihnachten war in Großbritannien 2016 nicht ganz so spannend wie in früheren Jahren. So gibt es bei den Alben zwar diverse Verschiebungen in den Top Ten, ganz vorn bleiben jedoch Michael Ball und Alfie Boe mit "Together". Die beiden Sänger hatten in der vergangenen Woche den Spitzenplatz erobert und verteidigen diese Position nun mit 110.000 kombinierten Einheiten inklusive eingerechneter Streams von Songs des Albums. Vom kumulierten Wert entfallen laut Official Charts Company 98 Prozent auf tatsächliche Albenverkäufe, was "Together" zugleich zum bestverkauften Künstleralbum des VÖ-Jahrgangs 2016 mache, wie es aus London heißt Dahinter verbessern sich Little Mix mit "Glory Days" um eine Stufe auf Rang zwei, ebenfalls um einen Platz vorwärts geht es für "The Wonder of You" mit Songs von Elvis Presley auf Position drei, die Rolling Stones verlieren hingegen mit "Blue & Lonesome" auf vier zwei Ränge, während sich Olly Murs mit "24 HRS" auf der Fünf und Robbie Williams mit "The Heavy Entertainment Show" auf der Sechs halten.Bruno Mars klettert mit "24K Magic" zwei Stufen von neun auf sieben, Michael Buble büßt mit "Christmas" auf Platz acht und mit "Nobody But Me" auf neun jeweils einen Rang ein, während Emeli Sande mit "Long Live The Angels" Position zehn verteidigt.Als höchster Neueinsteiger findet sich der "Rogue One"-Soundtrack zum aktuellen "Star Wars"-Kinohit gerade einmal auf Platz 70.Bei den Singles halten sich Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" nun schon in der siebten Woche in Folge ganz vorn. Dahinter rückt mit "Human" vom Rag'N'Bone Man ein Hit von fünf bis immerhin auf Platz zwei vor, der in Deutschland bereits an der Spitze stand. Im Heimatmarkt muss der Künstler diesen Erfolg allerdings noch bestätigen. Mit "Just Hold On" büßt Louis Tomlinson, früher bei One Direction, in Kooperation mit Steve Aoki von zwei auf drei eine Position ein, während Little Mix mit "Touch" von 23 auf Platz vier springen und Mariah Carey mit "All I Want For Christmas Is You" von acht auf fünf klettert.Unter die Top 50 schaffen es noch zwei Wiedereinsteiger: "Glad All Over" von den Dave Clark Five profitiert dabei auf 31 von einer Kampagne von Fußballfans, eine Aktion zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Schlagzeuger der Inspiral Carpets, Craig Gill, hievt den Song "Saturn 5" zurück bis auf 48; 1994 landete die Band aus Manchester damit auf Platz 20.

