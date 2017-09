UK-Charts: Taylor Swift und Queens Of The Stone Age erstmals auf eins

Steht erstmals mit einer Single in UK auf Platz eins: Taylor Swift

In den UK-Singles-Charts springt "Look What You Made Me Do" von Taylor Swift direkt auf Platz eins. Für die US-Sängerin, die 2009 erstmals in den UK-Charts verzeichnet war, ist es das erste Mal, dass sie in Großbritannien bei den Singles ganz oben steht. Die Universal-Music-Künstlerin hatte zwar bislang acht Top-5-Singles in UK, von denen es drei auf Rang zwei schafften, aber bislang noch keine Nummer eins.Für den Spitzenplatz mit "Look What You Made Me Do" reichten Taylor Swift in der ersten Woche 30.000 Downloads und 5,3 Millionen Streams.Von eins auf zwei fällt "New Rules" von Dua Lipa, dafür verbessert sich "What About Us" von Pink von vier auf drei. Ihr Track hat den Platz getauscht mit "Feels" von Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry und Big Sean, deren gemeinsame Veröffentlichung nun auf der Vier rangiert. Von zwei auf fünf geht es abwärts für "Friends" von Justin Bieber & BloodPop.Auch bei den Alben feiert ein Act die erste Nummer eins: Queens Of The Stone Age gehen mit "Villains" direkt auf den Spitzenplatz. Der Longplayer, der auf dem Label Matador erschienen ist, bildet das zweite Album für das Indie-Label. Zuvor stand die Formation beim Universal-Music-Label Interscope unter Vertrag. "Villains" ist ihr siebtes Chartsalbum in Großbritannien, am höchsten kamen die Queens Of The Stone Age zuvor 2013 mit "Like Clockwork" auf Rang zwei.Von eins auf zwei geht es zurück für "Divide" von Ed Sheeran, auf drei folgt mit " A Deeper Understanding" von The War On Drugs der nächste Neuzugang. Der dritthöchste Einsteiger ist auf Position vier "All We Know Of Heaven, All We Need Of" von Pvris. Auch Platz fünf bietet einen Neuzugang: "Love Always" von Shane Filan.Von zwei auf sechs rutscht "The 50 Greatest Hits" von Elvis Presley ab, von acht auf sieben steigt "Human" von Rag'n Bone Man und von neu auf acht verbessert sich "Adios" von Glen Campbell.Auch das gleichnamige Album von Dua Lipa legt einen Zähler zu und steht nun auf der Neun; Schlusslicht der Top 10 ist ein weiterer Neueinsteiger: "Fifth Harmony" von Fifth Harmony.

Quelle: MusikWoche

