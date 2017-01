Uk-Charts: Little Mix und Clean Bandit ganz vorn

Großansicht Zum dritten Mal auf Platz ein der UK-Charts: Little Mix mit "Glory Days" (Bild: Sony Music) Zum dritten Mal auf Platz ein der UK-Charts: Little Mix mit "Glory Days" (Bild: Sony Music)

Kurz vor dem Jahreswechsel platzieren sich Little Mix mit ihrem Album "Glory Days" zum dritten Mal an der Spitze der Charts in Großbritannien und verdrängen damit die Vorwochensieger Michael Ball und Alfie Boe mit "Together" auf Rang zwei. Bei den Singles dominiert weiterhin Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" das Geschehen.Seit Mitte November hält sich "Glory Days" von Little Mix nun schon konstant in den Top Five der UK-Charts. Damit liefert die Band das sich am schnellsten verkaufende Album einer englischen Girl-Group seit den Spice Girls mit "Spiceworld" (1997) ab. "The Wonder Of You" mit Songs von Elvis Presley verharrt auf Position drei während Olly Murs mit "24 HRS" einen Platz gutmacht und sich auf Vier vorschiebt und damit die Rolling Stones mit "Blue & Lonesome" auf Fünf verdrängt.Der überraschende Tod von George Michael hat auch in den UK-Hitlisten seine Spuren hinterlassen: auf Rang acht steigt sein Album "Ladies & Gentleman - The Best Of" wieder in die Charts ein, gefolgt von "The Final" von Wham! auf Position 40, "Twenty Five" (Rang 47), "Faith" (Rang 62), "Symphonica" (Rang 73) und "Older" (Rang 84).Bei den Singles halten sich Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" nun schon in der achten Woche in Folge ganz vorn. Der Titel verzeichnete 44.000 Downloads sowie 3,4 Millionen Streams. Die neue Nummer zwei kommt von Zara Larsson mit "I Would Like". "Human" vom Rag'N'Bone Man folgt auf Position drei und Littel Mix mit ihrem Dauerbrenner "Touch" auf vier.Verspätete Weihnachtsstimmung verbreiten drei Wiedereinsteiger: "It's The Most Wonderful Time Of The Year" von Andy Williams auf Platz 23, Brenda Lees "Rockin' Around The Christmas Tree" (Rang 31) sowie Elton Johns "Step Into Christmas" auf Platz 37.

Quelle: MusikWoche

