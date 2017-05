UK-Charts: Ed Sheeran nur noch bei den Alben Erster

Großansicht Haben nun drei Nummer-eins-Hits zu Buche stehen: Clean Bandit (Bild: Rita Zimmermann) Haben nun drei Nummer-eins-Hits zu Buche stehen: Clean Bandit (Bild: Rita Zimmermann) In den UK-Singlescharts verliert Ed Sheeran mit seinem Hit "Shape Of You" , der insgesamt 14 Wochen an der Spitze stand, die Pole Position: Von zwei auf eins steigt hier die britische Elektropopformation Clean Bandit mit "Symphony" , einer Kollaboration mit der schwedischen Sängerin Zara Larsson. Für Clean Bandit ist das hier die dritte Nummer eins nach "Rather Be" , ihrem Hit von 2014 mit Jess Glynne, und "Rockabye" (mit Sean Paul und Anne-Marie), dem Spitzenreiter zu Weihnachten 2016, der insgesamt neun Wochen lang die UK-Hitliste anführte.

In den UK-Longplaycharts behauptet Ed Sheeran mit "÷ (Divide)" einmal mehr die Tabellenspitze. Die Official Charts Company zählte in der aktuellen Erhebungswoche rund 16.000 kombinierte Chartseinheiten Vorsprung auf die wiedervereinigte Dancepop-Formation Steps, die mit "Tears On The Dancefloor", ihrem ersten Album mit ausschließlich neuem Songmaterial seit mehr als 15 Jahren, von null auf zwei springt. An dritter Stelle verweilt der Rag'n'Bone Man mit "Human" Kendrick Lamar geht mit "Damn." , seinem Spitzenreiter aus den USA, um zwei Plätze nach unten auf vier. Für den zweithöchsten Neueinstieg der Woche sorgt auf Rang fünf die irische Sängerin und Songschreiberin Imelda May , die mit "Life Love Flesh Blood" ihr drittes Top-10-Album im Vereinigten Königreich verbucht. Bereits ihren achten Longplayer in die Top 10 bringt die schottische Band Texas um Sängerin Sharleen Spiteri: Ihr neues Werk "Jump On Board" debütiert auf Position sechs.Drake bewegt sich folglich mit "More Life" von vier auf sieben abwärts. An achter Stelle neu dabei ist die Metalcore-Truppe While She Sleeps aus Sheffield, die mit dem Slogan "You Are We" den Zusammenschluss mit den Fans propagiert und dafür den Lohn in Form der ersten Top-10-Notierung in der Heimat einfährt.Der "Moana"-Soundtrack (von sieben auf neun) schlittert ebenso um zwei Ränge runter wie Ed Sheerans "x" -Album (von acht auf zehn).Direkt unter die Top 20 gelangen Maximo Park mit "Risk To Exist" auf Rang elf, Ray Davies und sein "Americana" -Album (15) sowie David Bowie mit dem Konzertmitschnitt "Cracked Actor - Live In Los Angeles 74" (20). Die ungebrochene Popularität des Anfang 2016 verstorbenen Popstars manifestiert sich auch mit einem weiteren Neueinstieg: "Bowpromo", die Wiederveröffentlichung eines raren Promo-Albums aus dem Jahr 1971 mit Demos von Bowie (hauptsächlich zu Songs des "Hunky Dory"-Albums") und von seiner damaligen Mainman-Labelkollegin Dana Gillespie taucht auf Platz 38 auf. Beide eingestiegenen Bowie-Veröffentlichungen kamen zum Record Store Day heraus.Wie die Official Charts Company bestätigt ist Bowie auch der erfolgreichste Act in punkto verkaufter Sonderveröffentlichungen in der zehnjährigen Geschichte des Record Store Days.

