UK-Charts: Briten stehen weiter auf Little Mix und Clean Bandit

Großansicht Knüpfen in den britischen Charts an eine bereits 15 Jahre alte Bestmarke von Destiny's Child an: Little Mix (Bild: Sony Music) Knüpfen in den britischen Charts an eine bereits 15 Jahre alte Bestmarke von Destiny's Child an: Little Mix (Bild: Sony Music)

Mit dem Album "Glory Days" halten sich Little Mix eine vierte Woche in Folge an der Spitze der britischen Charts. Die letzte Girl Group, der das gelang, waren nach Informationen der Official Charts Company Destiny's Child, die über den Jahreswechsel 2001/2002 mit ihrem Album "Survivor" ebenfalls vier Wochen lang Platz eins der UK-Charts belegten.Hinter Little Mix gelingt Pete Tong mit einer Crossover-Produktion in Zusammenarbeit mit dem Heritage Orchestra ein großer Sprung von 24 auf Rang zwei: "Classic House" kleidet Dance-Tracks in ein klassisches Gewand und profitiert in den Charts unter anderem von einem TV-Auftritt und verdrängt "Together" von Michael Ball und Alfie Boe von Rang zwei auf drei. Ebenfalls eine Position abwärts geht es für "The Wonder Of You" mit orchestralen Versionen von Songs von Elvis Presley von drei auf vier, während sich die Rolling Stones mit "Blue & Lonesome" auf Position fünf halten."25" von Adele, obwohl bereits 2015 veröffentlicht von den britischen Chartsermittlern jüngst zum erfolgreichsten Album des Jahres 2016 gekürt , verbessert sich derweil in der 59. Chartswoche noch einmal von Platz 14 auf sieben und kehrt damit nach einer Pause von fünf Monaten in die Top Ten zurück. Das Vorgängeralbum von Adele, "21", gelangt als Wiedereinsteiger zudem auf die 51, "19" kehrt auf 79 in die Hitliste zurück.Große Sätze legen unter anderem auch Christine & The Queens hin, deren Debütalbum "Chaleur Humaine" von Rang 52 auf 19 klettert, sowie Gregory Porter, der mit "Take Me To The Alley" gar von 90 auf 46 springt.Als höchster Neueinsteiger steigt Brian Eno mit "Reflection" auf Platz 78 in die Hitliste ein.In den britischen Singles-Charts kann der Vorwochenspitzenreiter ebenfalls seine Position behaupten: Hier bringen es Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" inzwischen auf neun Woche auf Platz eins. Damit steigt der Titel laut OCC in einen exklusiven Club auf, schließlich hielten sich zuvor nur 18 andere Singles mindestens neun Wochen ganz vorn in den UK-Charts."Human" vom Rag'n' Bone Man klettert auf Platz zwei und verdrängt dabei Zara Larsson mit "I Would Like" auf den dritten Rang, Little Mix behaupten mit "Touch" Position vier und rauf von acht auf fünf geht es für "Starboy" von The Weeknd feat. Daft Punk. Den höchsten Neuzugang stellt "Bad And Boujee" von der US-HipHop-Formation Migos in Zusammenarbeit mit Lil Uzi Vert.

Quelle: MusikWoche

