Udo Lindenberg überreicht Bild an NDR-Hörer

Großansicht Stark wie zwei: Udo Lindenberg (links) und Rainer Krone bei der Übergabe des ersteigerten Bildes im Hamburger Hotel Atlantic (Bild: NDR Norddeutscher Rundfunk) Stark wie zwei: Udo Lindenberg (links) und Rainer Krone bei der Übergabe des ersteigerten Bildes im Hamburger Hotel Atlantic (Bild: NDR Norddeutscher Rundfunk)

Für eine Versteigerungs-Aktion des Radiosenders NDR 2 unter dem Motto "Promis malen die 2" hatte Udo Lindenberg eines seiner Bilder beigesteuert, dass die Summe von 22.222 Euro für einen guten Zweck einbrachte. Ersteigert wurde das Gemälde von Rainer Krone aus Achim bei Verden in Niedersachsen. Die Übergabe des Werks nahm der Künstler am 21. Dezember 2016 im Hamburger Hotel Atlantic selber vor - laut Lindenberg bei einem Eierlikör."Über 22.000 Euro ist natürlich eine Wahnsinnssumme, die da für 'Hand in Hand' zusammengekommen ist", sagte Udo Lindenberg. "Richtig tolle Aktion vom NDR." Die ersteigerte Summe kommt der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" des Norddeutschen Rundfunks zugute, bei der in diesem Jahr in Partnerschaft mit dem Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen im Mittelpunkt standen.Mit seinem jüngsten Album, "Stärker als die Zeit" , schoss der bei Warner Music unter Vertrag stehende Künstler im Mai 2016 auf den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts und erreichte inzwischen mit mehr als 400.000 verkauften Exemplaren Doppel-Platin-Status.

Quelle: MusikWoche

