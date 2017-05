Udo Lindenberg machte Düsseldorfer Dutzend voll

Vor dem Konzert (von links): Roland "Balu" Temme (Geschäftsführer RTK - Roland Temme Konzertveranstaltungsgesellschaft), Udo Lindenberg, Manfred Kirschenstein (Prokurist DCSE) und Johanna Schüler (Dirk Becker Entertainment) (Bild: DCSE)

Am 24. Mai 2017 trat Udo Lindenberg im ISS Dome und damit zum zwölften Mal in einer der verschiedenen Spielstätten von Düsseldorf Congress Sport & Event auf. Für die Show im ISS Dome, der eine Kapazität von bis zu 8500 Personen bietet, erhielt er zudem von der Betreibergesellschaft einen Sold Out Award."Udo Lindenbergs Konzerte sind legendär, seine Bühnenshows voller Power", sagt Manfred Kirschenstein , Prokurist Düsseldorf Congress Sport & Event. "Es freut uns sehr, dass er in Düsseldorf seine vielbeachtete Show 'Live - Stärker als die Zeit' präsentiert. Und verdient erhält er unseren Sold Out Award."Nach seinen beiden Stadionkonzerten 2014 in der Esprit Arena und neun Konzerten in der Mitsubishi Electric Halle, der frühreren Philipshalle, war Lindenbergs Konzert im ISS Dome der zwölfte Auftritt des Künstlers in den Veranstaltungsstätten von Düsseldorf Congress Sport & Event.

Quelle: MusikWoche

