Udo Lindenberg kehrt zum LEA zurück

Großansicht Tritt live beim LEA 2017 auf: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke) Tritt live beim LEA 2017 auf: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke)

Blues Pills -" Lady In Gold Tour 2016" (RTN-Touring)

Chris Stapleton - "Traveller Tour 2016" (Wizard Promotions Konzertagentur)

Frank Turner - "Get Better Tour 2016" (FKP Scorpio)

Max Giesinger - "Der Junge, der rennt - Tour 2016" (Karsten Jahnke Konzertdirektion)

Till Brönner - "The Good Life Tour 2016" (DEAG Classics AG)

Art On Ice (Carré Event AG)

Disney On Ice (DEAG Concerts)

Kaltenberger Ritterturnier (Rittertunier Kaltenberg Veranstaltungsgesellschaft)

Commerzbank-Arena (Stadion Frankfurt Management GmbH)

Hallenstadion Zürich (AG Hallenstadion)

Stadthalle Graz (Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft)

Stadion-Tournee des Jahres 2016

Arena-Tournee des Jahres 2016

Hallen-Tournee des Jahres 2016

Club-Tournee des Jahres 2016 (präsentiert von Ströer)

Festival des Jahres 2016 (präsentiert von PRG)

Konzert des Jahres 2016

Show des Jahres 2016

Veranstalter des Jahres 2016

Künstler/Nachwuchsförderung des Jahres 2016

Künstlermanager/Agent des Jahres 2016

Örtlicher Veranstalter des Jahres 2016

Club des Jahres 2016

Halle/Arena des Jahres 2016

Preis der Jury 2016

Preis für das Lebenswerk 2016

Zum zweiten Mal in Folge konnten die LEA-Veranstalter Udo Lindenberg für die Verleihung gewinnen. Lindenberg hatte im vergangenen Jahr bereits den Preis der LEA-Jury für seinen Veranstalter Roland Temme mit in Empfang genommen. Nun kehrt der Künstler am 3. April 2017 zum Live-Entertainment-Event nach Frankfurt zurück, um in der Festhalle eine Kostprobe aus seinem aktuellen Tourneeprogramm zu geben."Wir freuen uns, dass es Udo beim LEA so gut gefällt", sagt Jens Michow , Geschäftsführer der LEA Veranstaltungsgesellschaft und Executive Producer der Award-Gala. "Unsere Gäste dürfen sich jetzt schon auf einen tollen Moment freuen."Neben Udo Lindenberg gehören auch Auftritte von Max Giesinger und der Breakdance-Gruppe DDC zum Liveprogramm der Verleihung. Darüber hinaus wird der von der "Harald Schmidt"-Show und von der Westernhagen-Band bekannte Keyboarder Helmut Zerlett mit seiner Formation die Gala begleiten.Erstmals können nicht nur die erwarteten 1400 Gäste den Abend verfolgen. So soll der Gala-Abend auch als Livestream in hoher Auflösung im Internet zu sehen sein. Für alle Nutzer, die mit VR-tauglichen Geräten ausgestattet sind, wollen die LEA-Veranstalter die Show zudem als 360-Grad-3D-Event aufbereiten. Der Hauptpartner des LEA, die Production Resource Group (PRG) , stellt dabei das Equipment für die Produktion der Bewegtbilder. Als Dienstleister für die Abwicklung der Streams und den technischen Support konnten die LEA-Verantwortlichen die Firma airtango aus Frankfurt gewinnen.Die Streams von der LEA-Gala werden unter lea.airtango.de und lea360.airtango.de abrufbar sein. LEA-Partner haben zudem die Möglichkeit, die Übertragung direkt in ihre Homepages einzubinden. Mit dem Konzept des Virtual-Reality-Streams schlage der PRG LEA LEA 2017, wie die Veranstalter wissen lassen, auch eine inhaltliche Brücke zur Eventtechnik-Schau Prolight + Sound, die am Tag nach der Gala beginnt. Deswegen engagiere sich die veranstaltende Messe Frankfurt Exhibition ebenfalls als Partner für die Live-Übertragung.Zudem kündigen die Veranstalter eine weitere technische Neuerung an: Erstmals wolle man auf dem offiziellen Instagram Account des Events, prg_lea, Impressionen der Verleihung auf den sozialen Plattformen verbreiten. Unter #prglea können Gäste, Künstler, Besucher, Gewinner und Nominierte ihre persönlichen Eindrücke vor, während und nach der Gala auf den entsprechenden Plattformen im Netz posten.Mittlerweile stehen auch die Nominierten für drei weitere Kategorien fest. Ins Rennen um den LEA für die "Club-Tournee des Jahres" gehen fünf Veranstalter mit Acts aus den unterschiedlichsten Genres. In der Kategorie "Show des Jahres" finden sich gleich zwei Eis-Revuen in der Auswahlliste. In der Kategorie "Halle/Arena des Jahres" sind Spielstätten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gelistet.Neue Nominierte:

