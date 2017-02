Udo Lindenberg ist Nachtigall-Preisträger 2017

Großansicht Nachtigall, ick hör dir trapsen: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke) Nachtigall, ick hör dir trapsen: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke)

Neben Udo Lindenberg zeichnet der Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. (PdSK) den Komponisten Wolfgang Rihm, die Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie den Sprecher und Hörspielproduzenten Christian Brückner als Ehrenpreisträger 2017 aus.Udo Lindenberg hat schon viele Preise entgegen genommen; den ersten Echo - für sein Lebenswerk - bekam er 1992, zwei weitere folgten. Er hat auch schon das Bundesverdienstkreuz, die Goldene Stimmgabel, die Goldene Europa, die Goldene Henne, die Goldene Kamera, jede Menge Goldene Schallplatten, einen Bambi, den Video Champion von Entertainment Media und einen Sack voll weiterer Preise.Nur eine Auszeichnung fehlte noch in der Sammlung, und das ist die einzigartige Nachtigall. Dieser spezielle Vogel ist eine kostbare Bronzeskulptur von Daniel Richter, die maximal einmal im Jahr ausgelobt wird und sich in jedem Trophäenschrank gut macht.Die Jury vom Jahresausschuss des PdSK schreibt dazu: "Sein Lebenswerk ist immens - vielfältig, mutig, intelligent, unterhaltsam, liebenswert, experimentierfreudig. Er hat gezeigt, dass Rockmusik auch mit deutschsprachigen Texten funktioniert und Sprücheklopfen witzig sein kann. Seiner schnoddrigen Attitude wegen könnte man Lindenbergs untrügliches Sprachgefühl leicht übersehen. Doch er ist einer der besten deutschsprachigen Textdichter unserer Tage."Über Wolfgang Rihm heißt es in der Jurybegründung, kein anderer Komponist von ernster Musik der Gegenwart könne eine so umfangreiche Diskographie vorweisen wie Rihm. Er zwinge der Musik beim Komponieren nichts auf, "er verfolge vielmehr ihren Wachstumsprozess".Die Stiftung Palazzetto Bru Zane in Venedig wird ausgezeichnet für zwei einmalig sorgfältig produzierte, wissenschaftlich fundierte Editionsreihen mit Raritäten des französischen Repertoires, die ein neues Licht werfen "auf verschollene Werke teils bekannter, teils vergessener Komponisten".Schließlich Christian Brückner: Dank seiner "aufs Genaueste interpretierenden Stimmführung" verwandelt sich, so die Jury, jede Literatur, egal ob "als Entwurf oder auch Gegenentwurf zur Welt, in eine erlebbare Geschichte".Den vollen Wortlaut der Jury-Begründungen kann man nachlesen auf der Webseite www.schallplattenkritik.de

Quelle: MusikWoche

