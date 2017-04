Udo Dirkschneider geht unter die Videoproduzenten

Großansicht Beim Filmdreh in St. Petersburg: Udo Dirkschneider (Mitte) mit dem Filmteam (Bild: Story Line Productions) Beim Filmdreh in St. Petersburg: Udo Dirkschneider (Mitte) mit dem Filmteam (Bild: Story Line Productions)

Termine

Für das Musikvideo zur Single "Heart Of The Oak" der Nürnberger Band Resist The Ocean, das in St. Petersburg gedreht wurde, agierte der Sänger Udo Dirkschneider zum ersten Mal als Co-Produzent bei einer Videoproduktion. Beim Dreh arbeitete Dirkschneider mit der russischen Videoproduktionsfirma Story Line Productions zusammen.Nachdem der Sänger von Bands wie Accept oder U.D.O. kürzlich eine Nebenrolle in einem russischen Kinofilm spielte, sei er nun auf den Geschmack gekommen, auch selbst Videos für Bands zu produzieren, wie Dirkschneider berichtet."Als Band ist man immer auf der Suche nach guten Produktionsfirmen", erklärt er: "Ein gutes Musikvideo ist nach wie vor eine wichtige Visitenkarte. Aber eines zu bekommen ist in Zeiten von gekürzten Video-Budgets nicht mehr ganz so einfach."Das gleichnamige Debütalbum "Heart Of The Oak" von Resist The Ocean erscheint am 28. April bei Bleeding Nose Records im Vertrieb von Soulfood Believe . Anschließend geht die Band im Mai auf Tour durch Deutschland und die Schweiz.11.05.2017 Zürich (CH), Ebrietas17.05.2017 Regensburg, Alte Mälzerei18.05.2017 Ludwigsburg, Rockfabrik19.05.2017 Augbsurg, Bob's20.05.2017 München, Sunny Red15.06.2017 Nürnberg, Z-Bau

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen