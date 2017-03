UCI Events und Cinestar zeigen Kinopremiere von Deep-Purple-Film

Großansicht Sind 2017 auf Platte, im Konzert und im Kino zu erleben: Deep Purple (Bild: Jim Rakete) Sind 2017 auf Platte, im Konzert und im Kino zu erleben: Deep Purple (Bild: Jim Rakete)

Drei Wochen vor dem Erscheinungstermin von "inFinite" bringen UCI Events und Cinestar am 16. März 2017 in Düsseldorf den Film zur Entstehungsgeschichte des neuen Deep Purple -Albums als Kinopremiere auf die große Leinwand. Die Edel -Division earMusic veröffentlicht das Album am 7. April; die von KBK veranstaltete Deutschlandtournee beginnt am 19. Mai in München.Die Dokumentation "From Here To inFinite" begleitet die fünf Musiker auf ihrer Reise nach Nashville, wo die Band ihr neues Album aufgenommen hat. "So nah wie in diesem Film ließen Deep Purple Kameras noch nie an sich heran", teilen die Kinobetreiber mit. Zudem bietet der Film die Möglichkeit, exklusiv vor Veröffentlichung des Album die neuen Songs zu hören.In der UCI Kinowelt Düsseldorf, wo die Premiere stattfindet, werden auch die beiden Bandmitglieder Ian Paice und Roger Glover vor Ort sein, die im Anschluss an die Filmvorführung ihren Fans Rede und Antwort stehen wollen.19.05.17 München, Olympiahalle30.05.17 Hamburg, Barclaycard-Arena06.06.17 Köln, Lanxess-Arena07.06.17 Dortmund, Westfalenhalle 109.06.17 Leipzig, Arena Leipzig10.06.17 Frankfurt, Festhalle Frankfurt13.06.17 Berlin, Mercedes-Benz-Arena14.06.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen