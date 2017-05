Uberchord im Finale der Midemlab

Großansicht Will es Interessenten erleichtern, Gitarre zu spielen: Die App von uberchord (Bild: Screenshot, uberchord.com) Will es Interessenten erleichtern, Gitarre zu spielen: Die App von uberchord (Bild: Screenshot, uberchord.com)

Beim Gründerwettbewerb Midemlab konnten sich in der Vorrunde 20 Finalisten durchsetzen. Nun erhalten die Kandidaten die Möglichkeit, sich am 7. Juni 2017 auf der Musikmesse Midem in Cannes potenziellen Investoren und einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.Eine Fachjury wählte die Finalisten aus 136 Bewerbern aus. Dabei hatten sich Firmen aus 32 Nationen um eine Teilnahme am Gründerwettbewerb beworben.Mit dem Berliner Unternehmen Uberchord Engineering findet sich allerdings nur eine deutsche Firma in der Endrunde. uberchord bietet mithilfe einer App Übungen an, um Gitarrenakkorde leichter zu lernen.Großbritannien ist hingegen mit gleich vier Firmen am stärksten vertreten, dicht gefolgt von den USA, die drei Unternehmen ins Rennen schicken. Weitere Teilnehmer kommen aus Irland, Südkorea, Dänemark, Frankreich, Israel, den Niederlanden, Australien, Schweden und China.Einen Überblick über alle Finalisten halten die Messeveranstalter der Reed Midem auf ihren Onlineseiten bereit.2017 haben die Veranstalter die Kategorien des Wettbewerbs außerdem neu justiert: Im vergangenen Jahr gab es noch die drei Sparten "Music Discovery, Recommendation & Creation", "Marketing, Social Engagement & Monetisation Solutions" und "Hardware/Internet Of Things". Inzwischen werden die Firmen in den vier Kategorien "Music Creation & Education", "Music Discovery & Distribution", "Marketing & Data/Analytics" und "Experiential Technologies - AR/VR, High Resolution, IoT & Hardware" ausgezeichnet.2016 fanden sich mit Stagelink , Mimi Hearing und Klang gleich drei Unternehmen aus Deutschland im Finale des Midemlab-Wettbewerbs.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen