Uber und Spinnup kutschierten Musiker durch Berlin

Großansicht Brachten musikalische Valentinsgrüße auf die Straßen von Berlin (von links): ein Uber-Fahrer, Mirjam Eppler (Miricalls), Henrike Simm (Henja), Karl Nowak (Country Manager DACH Spinnup), Karolin Kretzschmar (Karli Apriori), Nils Aul-Hölzel (Kommunikation Spinnup), Julana Chondrasch (Marketing Uber), Luis Orsini Rosenberg (Marketing Uber), die vier Mitglieder der Formation Von Eden sowie ein weiterer Uber-Fahrer (Bild: Uber) Brachten musikalische Valentinsgrüße auf die Straßen von Berlin (von links): ein Uber-Fahrer, Mirjam Eppler (Miricalls), Henrike Simm (Henja), Karl Nowak (Country Manager DACH Spinnup), Karolin Kretzschmar (Karli Apriori), Nils Aul-Hölzel (Kommunikation Spinnup), Julana Chondrasch (Marketing Uber), Luis Orsini Rosenberg (Marketing Uber), die vier Mitglieder der Formation Von Eden sowie ein weiterer Uber-Fahrer (Bild: Uber)

Am Valentinstag chauffierte das Dienstleistungs- und Technologieunternehmen Uber zusammen mit der digitalen Vertriebsplattform Spinnup unter dem Motto Ubermusic vier verschiedene Acts für spontane Liveauftritte durch Berlin. Liebespaare, aber auch Berliner Agenturen und andere Bürogemeinschaften nutzten die Aktion, um die Bands zu einer Person ihrer Wahl zu bestellen.Die Sängerinnen Henja, Miricalls und Karlie Apriori sowie die Band Von Eden spielten so an unterschiedlichen Orten wie zum Beispiel dem Brandenburger Tor."Ubermusic war ein voller Erfolg, wir konnten den vielen Bestellungen per App kaum gerecht werden", sagt Julana Chondrasch, Marketing Manager Uber: "Die Aktion hat gezeigt, dass Livemusik einfach unter die Haut geht - vor allem an Orten, wo man sie sonst gar nicht gewöhnt ist." Karl Nowak , Country Manager DACH Spinnup, fügt hinzu: "Als Plattform für Newcomer ist es uns eine besondere Freude gewesen, mit Uber für musikalische Überraschungen zum Valentinstag zu sorgen."Alle vier Acts nutzen Spinnup, um ihre Musik zu vertreiben. Mit der Vertriebsplattform, die sich vor allem an sich selbst vermarktende Acts richtet, sucht Universal Music auch nach neuen Talenten, die dann an einen Plattenvertrag bei Universal Music gelangen können.

Quelle: MusikWoche

