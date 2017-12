U2 besuchten Weihnachtsfeier von Universal Music

Großansicht Bei der Fahrt von U2 mit der U2 (von links): Dirk Baur (President Marketing Labs Universal Music), Ramona Popp (Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe), The Edge, Bono, Sigrid Nikutta (Vorstandsvorsitzende Berliner Verkehrsbetriebe BVG) und Frank Briegmann (President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon) (Bild: Philipp Gladsome) Bei der Fahrt von U2 mit der U2 (von links): Dirk Baur (President Marketing Labs Universal Music), Ramona Popp (Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe), The Edge, Bono, Sigrid Nikutta (Vorstandsvorsitzende Berliner Verkehrsbetriebe BVG) und Frank Briegmann (President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon) (Bild: Philipp Gladsome)

Großansicht Bei der Weihnachtsfeier (von links): The Edge, Bono und Frank Briegmann (Bild: Julia Schoierer) Bei der Weihnachtsfeier (von links): The Edge, Bono und Frank Briegmann (Bild: Julia Schoierer)

Großansicht In Weihnachtsstimmung: die beiden U2-Musiker The Edge und Bono bei Universal Music (Bild: Julia Schoierer) In Weihnachtsstimmung: die beiden U2-Musiker The Edge und Bono bei Universal Music (Bild: Julia Schoierer)

Am 6. Dezember 2017 stand bei Universal Music eine Weihnachtsfeier an. Als Überraschungsgäste kamen Bono und The Edge von U2 vorbei, um sich persönlich für die Unterstützung und die Arbeit ihres Labels zu bedanken.Bono sagte an Frank Briegmann , President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, und an das Team gerichtet: "Frank hat uns von Anfang an als Teil der Familie behandelt. Wir haben uns sofort zu Hause gefühlt und sind sehr dankbar dafür."Der spontane Besuch ereignete sich, nachdem Universal Music für U2 am Nachmittag eine ganz besondere Aktion zur Premiere ihres neuen Albums, "Songs Of Experience" , realisiert hatte. Die Musiker fuhren gemeinsam mit 200 Fans und Medienvertretern mit der namensgleichen Berliner U-Bahn-Linie bis zum Bahnhof Deutsche Oper. Dort spielten sie für alle Teilnehmer und Fahrgäste auf dem Bahnsteig eine Akustikversion ihrer neue Single, "Get Out Of Your Own Way", sowie Unplugged-Fassungen von "Sunday Bloody Sunday" und "One".Auch in den aktuellen Charts bleiben U2 der Zahl aus ihrem Bandnamen treu: "Songs Of Experience" steigt auf Rang zwei ein

Quelle: MusikWoche

