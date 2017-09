Trikont nimmt Gampe unter Vertrag

Großansicht Arbeiten miteinander (von links): Evert van der Wal (Produzent und Musiker), Gampe, Eva Mair-Holmes, Achim Bergmann (beide Trikont) und Günter Hablik (Trikont Vertrieb & Produktion) (Bild: Trikont) Arbeiten miteinander (von links): Evert van der Wal (Produzent und Musiker), Gampe, Eva Mair-Holmes, Achim Bergmann (beide Trikont) und Günter Hablik (Trikont Vertrieb & Produktion) (Bild: Trikont)

Am 1. September 2017 ist das Debütalbum des Münchner Musikers Gampe, "Huba Luba", bei Trikont erschienen. Bei einem Releasekonzert am 19. September wollen Gampe und seine Band die Songs live im Club Heppel & Ettlich in der bayerischen Hauptstadt vorstellen."In meinen Lieder und Texten bin ich frei", sagt der Künstler. "Es gibt niemanden der mich hindert, das zu sagen, was mir wichtig ist. Und ich muss und darf aber auch dafür gerade stehen. Dass ich das jetzt auch mit einem größeren Publikum teilen kann, macht mich sehr zufrieden. Der Weg hat sich gelohnt."Das Trikont-Team übernimmt dabei nicht nur Label-, sondern auch Bookingaufgaben für den Künstler, der neben seiner Musiklaufbahn auch als Trucker und Grafiker gearbeitet hat und die Erfahrungen aus einer sich wandelnden Gesellschaft und Arbeitswelt auch in seine im Münchner Dialekt gesungenen Texte hat einfließen lassen.Bei der Produktion des Albums stand ihm der Produzent und Schlagzeuger Evert van der Wal zur Seite, der mit so unterschiedlichen Künstlern wie Udo Jürgens und der Zaragossa Band gearbeitet hat.

Quelle: MusikWoche

