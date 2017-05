Tournee der Rolling Stones ist ausverkauft

Wie MusikWoche auf Nachfrage bei FKP Scorpio erfuhr, sind inzwischen alle 180.000 Karten für die drei Deutschlandkonzerte der Rolling Stones, die die Hamburger Agentur in Zusammenarbeit mit der DEAG ausrichtet, vergriffen. Bereits wenige Stunden nach Vorverkaufsstart am 12. Mai 2017 waren 160.000 Tickets verkauft.Lediglich "durch Rückflüsse aus Warenkörben und nicht eingehaltene Zahlungsziele seitens der Ticketkäufer kann es immer wieder dazu kommen, dass vereinzelt Tickets zurück ins System fließen und wieder angeboten werden", teilt FKP Scorpio mit..Die Rolling Stones hatten bei ihrer vergangenen Deutschlandtournee im Jahr 2014 mit der DEAG zusammengearbeitet. Die kommende Tour steht unter dem Motto "Stones - No Filter". Für den österreichischen Termin am 16. September zeichnet Barracuda Music verantwortlich.09.09.17 Hamburg, Stadtpark Festwiese12.09.17 München, Olympiastadion16.09.17 AT-Spielberg, Red Bull Ring09.10.17 Düsseldorf, Esprit Arena

