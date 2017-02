Touring Exhibitions Meeting kommt nach München

Die fünfte Ausgabe des von SC Exhibitions, einem Tochterunternehmen von Semmel Concerts , ausgerichteten Touring Exhibitions Meeting macht am 7. und 8. Juli 2017 im Münchner Olympiapark Station.Vor zehn Jahren habe sich Semmel-Gründer Dieter Semmelmann mit "Tutanchamun - Sein Grab und die Schätze" als einer der ersten Veranstalter weltweit sich im Ausstellungsbereich engagiert. "Bei uns ist um dieses Projekt über diese zehn Jahre hinweg der Unternehmensbereich SC Exhibitions gewachsen", erzählt Christoph Scholz , der diese Ausstellung von Anfang an betreut und mittlerweile als Gschäftsführer SC Exhibitions fungiert, im Gespräch mit MusikWoche."Wir betreuen nach wie vor 'Tutanchamun' und sind mittlerweile mit drei parallelen Schwesterausstellungen weltweit unterwegs, zurzeit in Perth, Stockholm und ab Mai 2017 in St. Louis." In Deutschland und Österreich engagiert sich das Unternehmen als örtlicher Gastgeber großer Ausstellungen, zuletzt haben Scholz und sein Team die Ausstellung "Star Wars" Identities' im Wiener MAK-Designmuseum und im Olympiapark München präsentiert.In München geht in diesem Jahr der von SC Exhibitions initiierte "Ausstellungssommer im Olympiapark" in sein fünftes Jahr mit der ersten Eigenproduktion seit "Tutanchamun", nämlich der derzeit noch in Dresden laufenden Show "Magic City: Die Kunst der Straße". 2019 folgt eine Marvel-Ausstellung unter dem Arbeitstitel "Marvel: From Comics To Cinema"."Wir haben - um all dem eine Plattform zu geben - 2012 das Touring Exhibitions Meeting in Paris aus der Taufe gehoben", fasst der Ausstellungsexperte zusammen. Über aktuelle Entwicklungen in dem Segment will SC Exhibitions nun in München informieren."Unsere Arbeit in diesem Bereich korrespondiert mit drei größeren, weltweiten Trends, die wir sehen", erläutert Scholz. "Erstens, mehr und mehr engagieren sich Veranstalter wie wir im Bereich von Ausstellungen. Ich würde es nicht, wie man immer mal wieder hört, als Boom betrachten - das Geschäft ist genauso risiko- und chancenreich wie jedes andere Business und wie jede andere Tour auch - aber als sinnvolle Ergänzung zum traditionellen Portfolio. Stichworte sind hier etwa Non Traditional Touring oder Family Entertainment."Zweitens würden immer häufiger Museen und Science Center mit privaten Produzenten kooperieren. "Drittens", so Scholz weiter, "stirbt die gute alte Bildungsbürgerausstellung aus. Das ist nicht unbedingt positiv, aber mehr und mehr bedienen Museen nicht den klassischen Bildungskanon, sondern widmen Ausstellungen - ganz allgemein gesagt - der Popkultur."Beispiele dafür gingen von Modeausstellungen bekannter Designer über das MoMA in New York mit "Pixar" oder "Tim Burton" oder "Björk" bis zu den viel besprochenen Musikerausstellungen zu David Bowie, den Rolling Stones oder Pink Floyd. "Letztere hat Mitte Mai im Londoner Victoria & Albert Museum Premiere; als Produzent fungiert hier der US-Veranstalter Michael Cohl", informiert Scholz.

