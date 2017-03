Tour von Kraftklub zum neuen Album fix

"Keine Nacht für niemand" heißt das dritte Album von Kraftklub , das am 2. Juni 2017 bei der Universal-Music -Division Vertigo/Capitol (VEC) erscheint. Live präsentiert es die Band aus Chemnitz im Herbst dieses Jahres auf einer Tournee, für die Landstreicher Booking verantwortlich zeichnet. 14 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen auf dem Plan. Der Vorverkauf startet am 23. März um 23.59 Uhr exklusiv auf der Internetseite von Krasser Stoff Mit ihren ersten beiden Longplayern, "Mit K" und "In Schwarz" , stürmten Kraftklub jeweils auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Im Livebereich reüssierte die Band mit ausverkauften Tourneen und Headliner-Shows auf Festivals. In ihrer Heimatstadt Chemnitz etablierte die Formation zudem mit dem Kosmonaut ein eigenes Festival.Die erste Single aus dem kommenden Album, "Dein Lied", stellten Kraftklub mit einem ambitionierten Langzeit-Video vor: Über mehrere Stunden konnten die Fans über Facebook einen kontinuierlichen Handlungsstrang verfolgen, bei dem Handwerker ein überdimensionales "K" errichteten, ein Orchester sich aufbaute und ein Flügel in die Kraterlandschaft gestellt wurde, bevor die Band die Bildfläche betrat und den neuen Song spielte.17.10.2017 AT-Salzburg, Rockhouse18.10.2017 AT-Dornbirn, Conrad Sohm20.10.2017 Kempten, bigBox Allgäu21.10.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle22.10.2017 CH-Pratteln, Z724.10.2017 Münster, Halle Münsterland26.10.2017 Hannover, Swiss Life Hall27.10.2017 Bremen, ÖVB Arena28.10.2017 Dortmund, Westfalenhalle30.10.2017 Hamburg, Uebel & Gefährlich31.10.2017 Hamburg, Sporthalle02.11.2017 Berlin, Max-Schmeling-Halle03.11.2017 Leipzig, Arena04.11.2017 Frankfurt/M., Festhalle

Quelle: MusikWoche

