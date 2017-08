Tour der Toten Hosen steht

Großansicht Zum Jahresende hin noch mal ausgiebig unterwegs: Die Toten Hosen (Bild: Paul Ripke) Zum Jahresende hin noch mal ausgiebig unterwegs: Die Toten Hosen (Bild: Paul Ripke)

"Laune der Natour" heißt die kommende Tournee der Toten Hosen in Anpassung des Namens ihres zehnten Nummer-eins-Albums in Deutschlands. Veranstalter KKT hat dafür 16 Shows in großen Hallen und Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebucht. Los geht es am 5. November in der Arena in Chemnitz; der letzte Vorhang der Konzertreihe fällt am 29. Dezember im ISS Dome in Düsseldorf, der Heimatstadt der Band. Der Vorverkauf startet am 30. August um 18:00 Uhr."Die erste Jahreshälfte hat uns wahnsinnig viel Freude bereitet, aber jetzt geht es für uns erst so richtig los, weil es immer eine Weile dauert, bis die neuen Lieder mit den alten zusammenwachsen. Wir sind bereit, das Gaspedal wieder voll durchzutreten", verlauten Campino und Co., die zuletzt auf den Festivals Highfield und Rock im Pott im Einsatz waren. Neben Songs aus dem aktuellen Album "Laune der Natur" Warner Music ) das in Deutschland, Österreich und der Schweiz parallel an der Charts-Spitze stand, dürfen sich die Fans auf bewährte Klassiker und Gassenhauer der Hosen freuen.Zuvor spielt die Band mal wieder einige Konzerte in Argentinien.05.11.2017 Chemnitz - Arena07.11.2017 Erfurt - Messehalle10.11.2017 CH-Zürich - Hallenstadion14.11.2017 Hamburg - Barclaycard Arena17.11.2017 Bremen - ÖVB-Arena21.11.2017 Hannover - TUI Arena24.11.2017 Leipzig - Arena28.11.2017 CH-Basel - St. Jakobshalle30.11.2017 Frankfurt/M. - Festhalle05.12.2017 Köln - Lanxess Arena09.12.2017 Stuttgart - Schleyer-Halle15.12.2017 Berlin - Max-Schmeling-Halle19.12.2017 München - Olympiahalle22.12.2017 AT-Wien - Stadthalle25.12.2017 Dortmund - Westfalenhalle 129.12.2017 Düsseldorf - ISS Dome30.09.2017 Buenos Aires - Museum04.10.2017 La Plata - Teatro Opera (ausverkauft)07.10.2017 Buenos Aires - Estadio Obras (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

