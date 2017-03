Tour der Mighty Oaks brummt

Großansicht Füllen die Hallen: die Mighty Oaks (Bild: Universal Music) Füllen die Hallen: die Mighty Oaks (Bild: Universal Music)

Nahezu ausverkauft ist laut ihrem Tourveranstalter Melt! Booking die Deutschlandtour der Mighty Oaks im April. Nur für die Konzerte in Frankfurt und Leipzig gebe es noch einige Restkarten. Angesichts des großen Faninteresseses bringt Melt! die Indiefolk-Band im November erneut für drei Shows auf Tour. Karten für die neu gebuchten Herbstgigs in Berlin, Hamburg und Köln sind unter anderem über Tix For Gigs zu beziehen.Dazwischen stehen im Sommer noch einige Open-Air- und Festivaltermine an.Die in Berlin ansässige, international besetzte Band - mit dem US-Amerikaner Ian Hooper, dem gebürtigen Italiener und Claudio Donzelli und dem aus England stammdenden Craig Saunders - sorgte bereits 2010 mit ihrer via SoundCloud veröffentlichten Debüt-EP "Driftwood Seat" für Aufsehen: Die in Donzellis Wohnzimmer aufgenommene Songkollektion generierte über 400.000 Plays. Die darauf folgende, in Eigenregie erstellte Studio-EP "Just One Day" belegte dann Platz 17 in den iTunes Charts.Das Debütalbum "Howl" samt dem Hit "Brother" stieg 2014 dann aus dem Stand auf Platz zehn der Offiziellen Deutschen Charts ein. Mit etlichen Festivalauftritten, einer ausverkaufte Europa-Tournee sowie Support-Shows für Genre-Größen wie die Kings of Leon machten sich die Mighty Oaks als Live-Band einen Namen.Am 24. März erschien bei Universal Music das neue Album "Dreamers" , das die Mighty Oaks nun bei ihren anstehenden Touraktivitäten vorstellen.12.04.2017, Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)25.04.2017 München, Muffathalle (ausverkauft)28.04.2017 Frankfurt/M., Batschkapp (Restkarten)29.04.2017 Köln, Live Music Hall (ausverkauft)30.04.2017 Stuttgart, Wizemann (ausverkauft)02.05.2017 Leipzig, Felsenkeller (Restkarten)03.05.2017 Berlin, Astra (ausverkauft)15.11.2017 Berlin, Tempodrom16.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater23.11.2017 Köln, Palladium10.06.17 Kaltenberg, Puls Festival25.06.17 Saarbrücken, Saarbrücker Altstadtfest06.07.17 Kassel, Kulturzelt20.07.17 Freiburg, Zelt-Musik-Festival24.07.17 Würzburg, Hafensommer25.07.17 Frankfurt/M, Palmengarten29.07.17 Dortmund, Juicy Beats Festival20.08.17 Hamburg, MS Dockville Festival

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen