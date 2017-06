Toto zelebrieren Bandjubiläum live

2018 begehen Toto ihr 40-jähriges Bandjubiläum mit einer Welttournee unter dem Motto "40 Trips Around The Sun". Für Deutschland hat Wizard Promotions sieben Shows im Februar und März kommenden Jahres besucht. Start hierzulande ist am 19. Februar 2018 im Mehr! Theater in Hamburg.Nachdem am 14. Juni 2017 schon ein Online-Presale bei MyTicket und CTS Eventim angelaufen ist, beginnt der allgemeine Vorverkauf am Dienstag, dem 20. Juni 2017.Begleitend zu den Tourvorbereitungen haben Toto mit dem Sony-Music -Label Legacy Recordings an einem brandneuen Greatest-Hits-Album gearbeitet. Es enthält sowohl bekannte, von Elliot Scheiner und Gavin Lurssen und ihrem Team neu gemasterte Hits, als auch neue, bislang unveröffentlichte Songs. In den letzten zwölf Monaten fanden sich die Kernmitglieder von Toto - Steve Lukather Steve Porcaro und Joseph Williams - wieder regelmäßig im Studio zusammen, um das Material zu be- und erarbeiten."David, Steve, Joseph und ich freuen uns über den langjährigen Erfolg der Band und sind gleichzeitig etwas ehrfürchtig", bemerkt Steve Lukather. "Die Tour zum 40. Geburtstag wird für uns und alle Fans, die dabei sind, eine besondere werden. Außerdem ist es unglaublich spannend, wieder mit Sony Music zusammenzuarbeiten. Wir haben dieses Jahr viel Zeit damit verbracht, an der neuen Musik zu arbeiten und die alten Songs zu remastern."Ihr deutscher Livepartner Wizard Promotions würdigt Toto nicht nur als "eine der wenigen Bands aus den 1970er-Jahren, die die sich ändernden Trends und Stile überdauert haben und mehrere Generationen an Fans weltweit glücklich machen". Die als Sessionmusiker unglaublich gefragten Mitglieder von Toto seien darüber hinaus auf 5000 Alben zu hören, die insgesamt auf einen Verkauf von einer halben Milliarde Exemplaren kommen, und die mehr 200 Grammy-Nominierungen generierten.19.02.2018 Hamburg - Mehr! Theater21.02.2018 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle22.02.2018 München - Olympiahalle24.02.2018 Berlin - Columbiahalle25.02.2018 Leipzig - Haus Auensee13.03.2018 Stuttgart - Porsche-Arena20.03.2018 Offenbach - Stadthalle

