Tommy LiPuma verstorben

Großansicht Verstarb im Alter von 80 Jahren in New York: Tommy LiPuma, hier in den späten 90er-Jahren als President der Verve Music Group (Bild: Universal Music) Verstarb im Alter von 80 Jahren in New York: Tommy LiPuma, hier in den späten 90er-Jahren als President der Verve Music Group (Bild: Universal Music)

Der Musikproduzent und Branchenveteran Tommy LiPuma ist tot. Der lange Jahre für Unternehmen wie A&M Records, GRP, Verve Records oder dem von ihm gegründeten Label Blue Thump Records aktive Spitzenmanager starb am 13. März 2017 im Alter von 80 Jahren in New York.Als Produzent stand Tommy LiPuma unter anderem hinter "Unforgettable With Love" von Natalie Cole, arbeitete aber auch mit Künstlern wie Paul McCartney, Diana Krall, Miles Davis, Randy Newman, oder Dr. John zusammen. Den ersten seiner fünf Grammys erhielt er 1976 für "This Masquerade" von George Benson.Tommy LiPuma kam Anfang Juli 1936 in Cleveland in Ohio zur Welt, machte in den 60er-Jahren erste Schritte im Musikgeschäft, gründete Ende des Jahrzehnts Blue Thump Records und war in den folgenden Jahren für Unternehmen wie Warner Bros. Records, Columbia Records und Elektra Records aktiv sowie später für zahlreiche heute zur Universal Music Group zählende Labels:"Die Musik hat eine wahre Ikone verloren", lässt denn auch deren Chairman & CEO Lucian Grainge in einem Statement wissen . Es gebe nur wenige mit einem solch offenen Ohr für musikalische Talente. "Ich glaube ich spreche für alle bei Universal Music und in der ganzen Musikwelt, wenn ich sage, dass wir immer dankbar sein werden für seine kreative Brillanz, seine Herzlichkeit und seine Leidenschaft für die Musik."Neil Portnow, President & CEO der Grammy-Macher von der Recording Academy, erinnert derweil an einen ganz Großen der Musikwirtschaft, dessen Name zu einem Synonym für anspruchsvollen Pop und Jazz geworden sei.

Quelle: MusikWoche

