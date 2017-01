Tom Schilling kündigt Debütalbum bei Embassy of Music an

Großansicht Inspirierende Zusammenarbeit in den Hansa Studios (von links): Lenny Svilar (Gitarre), Philipp Schaeper (Schlagzeug), Tom Schilling (Gesang), Moses Schneider (Produzent), Christopher Colaço (Klavier) und Tim Tautorat (Engineer) (Bild: Philipp Kirsamer) Inspirierende Zusammenarbeit in den Hansa Studios (von links): Lenny Svilar (Gitarre), Philipp Schaeper (Schlagzeug), Tom Schilling (Gesang), Moses Schneider (Produzent), Christopher Colaço (Klavier) und Tim Tautorat (Engineer) (Bild: Philipp Kirsamer)

Termine:

02.05. Hannover, Musikzentrum

03.05. Münster, Gleis 22

04.05. Leipzig, UT Connewitz

05.05. Gera, Songtage

07.05. München, Strom

08.05. Heidelberg, Karlstorbahnhof

09.05. Frankfurt, Brotfabrik

10.05. Köln, Stadtgarten

11.05. Hamburg, Nochtspeicher

12.05. Berlin, Columbiatheater

Der Schauspieler Tom Schilling stellte sein musikalisches Talent bereits auf dem Filmsoundtrack zu "Oh Boy" , der 2013 mit dem Deutschen Filmpreis für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde, eindrucksvoll unter Beweis. Zusammen mit den Jazz Kids veröffentlicht er am 21. April 2017 über Embassy of Music im Vertrieb von Warner Music Zebralution das Album "Vilnius".Alle Titel auf "Vilnius" stammen aus der Feder von Tom Schilling und entstanden in Zusammenarbeit mit den Jazz Kids um Lenny Svilar (Gitarre), Philipp Schaeper (Schlagzeug) und Christopher Colaco (Klavier). Als Produzent in den Hansa Studios in Berlin fungierte Moses Schneider (Beatsteaks, Tocotronic, Fehlfarben, AnnenMyKantereit).Musikalisch lassen Tom Schilling und seine Mitstreiter auf der Platte die Tradition des Deutschen Chansons wieder aufleben. "Moses Schneider geht es immer um Haltung", kommentiert Tom Schilling die Arbeit im Studio. "Er ist gewissermaßen der Holden Caulfield unter den Musikproduzenten. Ein Traum für unser Debütalbum."Tom Schilling & The Jazz Kids gehen im Mai auf Tournee, veranstaltet von Selective Artists , um ihr Debütalbum "Vilnius" vorzustellen.

Quelle: MusikWoche

