Tokio Hotel und handwerker promotion bilanzieren erfolgreiche Europatournee

Großansicht Gemeinsam erfolgreich (von links): Georg Listing, Tom Kaulitz (beide Tokio Hotel), Fred Handwerker (Geschäftsführer handwerker promotion), Bill Kaulitz und Gustav Schäfer (beide Tokio Hotel) (Bild: Sandra Müller) Gemeinsam erfolgreich (von links): Georg Listing, Tom Kaulitz (beide Tokio Hotel), Fred Handwerker (Geschäftsführer handwerker promotion), Bill Kaulitz und Gustav Schäfer (beide Tokio Hotel) (Bild: Sandra Müller)

Am 4. April 2017 ging im Berliner Club Huxleys Neue Welt das letzte Deutschlandkonzert der Europatournee von Tokio Hotel ab. Dafür hatte die Band erstmals mit handwerker promotion zusammengearbeitet, einer Tochtergesellschaft der DEAG Deutsche Entertainment AG Das Team von handwerker promotion, das am 3. April einen LEA als bester örtlicher Veranstalter des Jahres erhielt, hatte neben den deutschen Shows auch alle übrigen europäischen Termine gebucht. Darunter waren Auftritte in England, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz; es folgen noch Konzerte in Stockholm, Oslo und Helsinki.Die Tournee sei "fast restlos ausverkauft", teilt handwerker promotion mit, ohne jedoch Zahlen zu nennen.Bei den Konzerten haben Tokio Hotel ihr fünftes, bei Starwatch erschienenes Album "Dream Machine" vorgestellt. Ganz bewusst hätten sich die Künstler für eine Clubtour entschieden. "Alles war echt, nah und dennoch mit einem beeindruckenden Showdesign wie im Stadionformat ausgestattet", heißt es aus Unna."Die tolle Atmosphäre während der Konzerte, der Spaß der Band auf der Bühne und die Intensität der Songs zeigten, wie sehr die Künstler bei sich angekommen sind, und wie souverän sie die Transformation vom Teeniehype zur international beachteten Synchpop-Band vollzogen haben", lässt das Unternehmen wissen."Wir freuen uns sehr über diese großartige Europatournee, die alle auf und vor der Bühne begeistert und einfach sehr viel Spaß gemacht hat", bilanziert Fred Handwerker , Geschäftsführer handwerker promotion. "Das Vertrauen von Tokio Hotel in uns als Veranstalter bedeutet uns viel, und für die tolle Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen