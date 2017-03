Tini traf ihr Liveteam in Hamburg

Bei einem von der DEAG organisierten Medientag in Hamburg traf die als Tini bekannte argentinische Sängerin Martina Stoessel auf ihr Team von DEAG, River Concerts und van Almsick & Team . Zu einer Signierstunde der Künstlerin, die vor sechs Jahren die Hauptrolle in der Telenovela "Violetta" übernommen hat, erschienen am 28. Februar 2017 rund 1300 Fans.Ihre von DEAG veranstaltete "Got Me Started"Tour beginnt am 25. März in Stuttgart. Bis Anfang Mai wird Tini in insgesamt neun Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten. Dafür hat die DEAG laut eigenen Angaben bereits nahezu 100.000 Karten verkauft."Wir sind stolz, dass wir eine so bezaubernde Künstlerin auf Stippvisite nach Hamburg holen konnten und freuen uns auf ganz außergewöhnliche Shows im Frühling", sagt Jacqueline Zich stellvertretend für das Team der DEAG. "Der überwältigende Andrang bei der Autogrammstunde zeigt, wie groß die Nachfrage ist und wie sehr die Fans Tinis Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz entgegenfiebern."25.03.17 Stuttgart, Schleyer-Halle 18:0026.03.17 Stuttgart, Schleyer-Halle 14:0009.04.17 AT-Wien, Stadthalle 14:0009.04.17 AT-Wien, Stadthalle 18:0011.04.17 München, Olympiahalle 18:0012.04.17 CH-Zürich, Hallenstadion 18:3016.04.17 Köln, Lanxess Arena 14:0016.04.17 Köln, Lanxess Arena 18:0017.04.17 Hamburg, Barclaycard Arena 14:0017.04.17 Hamburg, Barclaycard Arena 18:0018.04.17 Berlin, Mercedes-Benz Arena 18:0020.04.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena 18:0021.04.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena 18:0006.05.17 Frankfurt/M., Festhalle 14:0006.05.17 Frankfurt/M., Festhalle 18:00

