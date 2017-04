Tina-Turner-Musical zog über 30.000 Besucher an

Großansicht Wollen "Simply The Best" auch 2018 auf Tour schicken: Veranstalter Oliver Forster (links) und Produzent Bernhard Kurz (Bild: COFO (Forster); Sven Sajak (Kurz)) Wollen "Simply The Best" auch 2018 auf Tour schicken: Veranstalter Oliver Forster (links) und Produzent Bernhard Kurz (Bild: COFO (Forster); Sven Sajak (Kurz))

Großansicht Beeindruckte das Publikum: Coco Fletcher als Tina Turner auf der Bühne (Bild: Sven Sajak) Beeindruckte das Publikum: Coco Fletcher als Tina Turner auf der Bühne (Bild: Sven Sajak)

Das von Produzent Bernhard Kurz und Veranstalter Oliver Forster mit seinem Concertbüro COFO auf die Bühne gebrachte Musical "Simply The Best", eine Biographie Tina Turners mit etlichen ihrer Hits, zog bei 20 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 30.000 Zuschauer an. Das Bühnenstück fierte am 28. Februar 2017 in der Alten Oper in Frankfurt am Main seine Weltpremiere. Das Tourfinale stieg am 22. April im Admiralspalast in Berlin."Simply The Best - Die Tina Turner Story" schildert das bewegte Leben der Rock- und Soul-Ikone: von den Anfangserfolgen über die harte Zeit mit ihrem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern ihrer Liebe, die Trennung und Turners Neuanfang mit Welterfolgen in den Achtzigern bis hin zum Titelsong des James-Bond-Films "GoldenEye" Mitte der Neunziger.Das Bühnenstück mit der gefeierten Hauptdarstellerin Coco Fletcher als Tina Turner erntete viel Lob in den Medien, und sei auch vom Publikum einhellig bejubelt worden, wie Veranstalter COFO herausstellt. Aufgrund des großen Erfolges kündigen Bernhard Kurz und Oliver Forster bereits eine neue Tournee von "Simply The Best" für 2018 an, die bereits in Vorbereitung sei. Der Vorverkauf werde voraussichtlich schon im Mai 2017 starten.

Quelle: MusikWoche

