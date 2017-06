Tim Westergren bei Pandora vor dem Absprung

Pandora steuert auf einen Umbruch an der Unternehmensspitze zu: Angeblich will Firmengründer Paul Westergren, der vor gerade einmal 15 Monaten als CEO das Ruder beim Streamingdienst übernahm, seinen Posten niederlegen, berichtet zumindest der Nachrichtendienst "Re/code". Westergren könnte jedoch an Bord bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei.Die Spekulationen um die künftige Besetzung an der Spitze von Pandora dürften kaum überraschen: Schließlich hatte sich das Radiounternehmen SiriusXM den Einstieg beim US-Wettbewerber gerade erst zwei Wochen zuvor rund 480 Millionen Dollar kosten lassen. Zugleich hatte Pandora die Ticketingsparte Ticketfly für 200 Millionen Dollar an Eventbrite verkauft.Zwar waren die Umsätze von Pandora im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende März 2017 im Vorjahresvergleich um rund sechs Prozent auf 316 Millionen Dollar gewachsen, unterm Strich aber weitete das Unternehmen seine Nettoverluste von 115,1 Millionen Dollar im ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres auf rote Zahlen von nunmehr 132,3 Millionen Dollar aus.Westergren stieg im März 2016 als Nachfolger von Brian McAndrews, der den Streamingdienst seit September 2013 geleitet hatte, zum CEO von Pandora auf; eine Rolle, die er zuvor schon über gut zwei Jahre zwischen Anfang 2000 und Frühjahr 2002 inne hatte. Zwischenzeitlich fungierte der Firmengründer bei Pandora als Chief Creative Officer und als Chief Strategy Officer.

