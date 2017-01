Tidal soll Nutzerzahlen geschönt haben

Großansicht Soll Tidal zunächst 1,2 Millionen Interesenten beschert haben: Beyonce macht ihr neues Album, "Lemonade", im Frühsommer 2017 beim Streamingdienst Tidal verfügbar (Bild: tidal.com/de) Soll Tidal zunächst 1,2 Millionen Interesenten beschert haben: Beyonce macht ihr neues Album, "Lemonade", im Frühsommer 2017 beim Streamingdienst Tidal verfügbar (Bild: tidal.com/de)

Im Wettbewerb der Streamingdienste gerät Tidal unter Druck: Ein Bericht von "Dagens Næringsliv" aus dem ursprünglichen Heimatmarkt Norwegen behauptet, dass das Unternehmen die Zahl seiner kostenpflichtigen Nutzer in der Vergangenheit künstlich aufgeblasen hätte und Verluste von rund einer halbe Million Kronen oder umgerechnet mehr als 55.500 Euro pro Tag einfahren würde.Tatsächlich hatte der einst noch unter dem Namen Wimp gestartete Streamingdienst nach der Übernahme durch Jay-Z im vergangenen Jahr im Umfeld exklusiver Streamingdeals durchaus interessante Nutzerzahlen melden können. So hieß es im März im Anschluss an das Exklusivangebot des Albums "The Life Of Pablo" von Kanye West, dass Tidal den zahlenden Kundenstamm in dem einen Jahr seit der Übernahme durch Jay-Z auf rund drei Millionen um das Sechsfache habe steigern können.Die von Beyoncé zunächst exklusiv bei Tidal ausgeschenkte "Lemonade" soll dem Unternehmen weitere 1,2 Millionen Interessenten beschert haben. Allerdings war schon damals unklar, wie viele davon nach Ablauf der Testphase auch als Abonnenten an Bord bleiben.Zudem hatte Tidal diese Werte nicht selbst als aktive Abonnenten verkauft. Ein Bericht der Marktforscher von Midia Research um Mark Mulligan hatte die weltweite Zahl der Abonnenten von Musikstreamingdiensten jüngst auf weltweit 100 Millionen taxiert. Eine Marktstatistik aus dem zugehörigen Report , den die "Financial Times" kürzlich zitierte, weist für Tidal rund eine Million Nutzer aus - ein Marktanteil von gerade einmal einem Prozent und deutlich weniger als die 43 Millionen Abonnenten, die der Bericht Spotify zuschreibt, oder die 20,9 Millionen, auf die Apple Music kommen soll.In Norwegen streiten die einstigen und heutigen Tidal-Eigner inzwischen über den Stand des Unternehmens bei der Übernahme. Übernahmegespräche mit Samsung oder Apple scheinen sich derweil längst zerschlagen zu haben.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen