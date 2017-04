Tickets für Sportfreunde Stiller werden knapp

Großansicht Können sich auch in diesem Jahr über regen Fanandrang bei ihren Konzerten freuen: die Sportfreunde Stiller (Bild: Nina Stiller) Können sich auch in diesem Jahr über regen Fanandrang bei ihren Konzerten freuen: die Sportfreunde Stiller (Bild: Nina Stiller)

Nach ihrer fast komplett ausverkauften Tour zum 20-jährigen Bandjubiläum der Sportfreunde Stiller im November und Dezember 2016 sind laut ihrer Booking- und Managementfirma Blickpunkt Pop auch für die Fortsetzung ab Ende April schon wieder etliche Shows ausverkauft oder kurz davor.Das Trio präsentiert auf der Tour gesammelte Karrierehighlights und natürlich Titel ihres jüngsten Albums "Sturm & Stille" , das Blickpunkt Pop über die Universal-Music -Division VEC in den Handel gebracht hat. Das Trio um Sänger Peter Brugger holte damit 2016 seine zweite Nummer eins in den deutschen Longplaycharts nach dem Triumph mit "La Bum" anno 2007.Entsprechend läuft die diesjährige Tour auch unter dem Motto "Sturm & Stille 2017". Als Support-Acts treten dabei Kytes, Liann, Clara Luzia , Max Richard Leßmann, Patrick Richardt, Dicht & Ergreifend, Die Höchste Eisenbahn und Granada in Erscheinung.28.4.2017 Regensburg, Antoniushaus (ausverkauft) - Gast: Kytes29.4.2017 Ulm, Roxy (ausverkauft) - Gast: Kytes02.5.2017 Germering, Stadthalle (ausverkauft) - Gast: Liann03.5.2017 AT-Wien, Gasometer - Gast: Clara Luzia11.5.2017 Göttingen, Stadthalle - Gast: Kytes19.5.2017 Potsdam, Waschhaus Arena (ausverkauft) - Gast: Max Richard Leßmann20.5.2017 Stuttgart, Theaterhaus (ausverkauft) - Gast: Max Richard Leßmann22.5.2017 Düsseldorf, Zack (ausverkauft) - Gast: Max Richard Leßmann23.5.2017 Hannover, Capitol - Gast: Max Richard Leßmann24.5.2017 Saarbrücken, Garage (ausverkauft) Gast: Patrick Richardt26.5.2017 Dresden, Schlachthof Gast: Patrick Richardt27.5.2017 Kiel, Max Gast: Patrick Richardt02.06.2017 Augsburg, Kongresshalle Gast: Dicht & Ergreifend03.06.2017 AT-Gmunden, Rathausplatz Gast: Dicht & Ergreifend15.06.2017 Dortmund, Ruhr Games16.06.2017 Worms, Jazz and Joy - Gast: Die Höchste Eisenbahn23.06.2017 Halle/Westfalen, Gerry Weber Open24.06.2017 Halle/Saale, Picknick Open Air17.07.2017 AT-Graz, Kasematten (ausverkauft)18.07.2017 Freiburg, Zelt-Musik-Festival - Gast: Granada20.07.2017 AT-Burg Clam - Gast: Granada21.07.2017 Karlsruhe, Das Fest (ausverkauft)22.07.2017 CH-Lumnezia Open Air27.07.2017 Ebern, Schloss Eyrichshof - Gast: Granada28.07.2017 CH-Etziken Open Air29.07.2017 Frankfurt/Oder, Helene Beach Festival

Quelle: MusikWoche

