Ticketmaster setzt Expansionskurs fort

Großansicht Weitet die Geschäfte in Europa aus: Mark Yovich (President Ticketmaster International) (Bild: Live Nation) Weitet die Geschäfte in Europa aus: Mark Yovich (President Ticketmaster International) (Bild: Live Nation)

Die Live-Nation -Tochter Ticketmaster hat die tschechische Firma Ticketpro aufgekauft und ist damit nun in 30 Ländern wie zum Beispiel Deutschland , Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Norwegen oder Finnland vertreten.Mit der Übernahme des tschechischen Ticketanbieters breitet sich Ticketmaster neben dem tschechischen auch auf dem polnischen Markt aus, wo Ticketpro momentan seine Aktivitäten ausbaut.Mark Yovich, President Ticketmaster International, erklärt: "Durch den Erwerb von Ticketpro können wir unseren Kunden in Zentraleuropa einen erstklassigen Service bieten."Ticketpro wurde 1992 in Tschechien gegründet und agiert neben dem tschechischen Heimatmarkt auch in Ländern wie Polen, Ungarn, Chile oder Weißrussland. Insgesamt konnte das tschechische Unternehmen im vergangenen Jahr rund eine Million Karten verkaufen, heißt es bei Ticketmaster. Weltweit kommt Ticketmaster laut Live Nation jährlich auf 530 Millionen verkaufte Tickets.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen