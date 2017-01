Ticketmaster holt Streffer als Sales Director

Petra Streffer heuert bei Ticketmaster Deutschland an. Als Sales Director Musik & Entertainment soll sie von München aus sämtliche Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Musik und Entertainment verantworten. Die gebürtige Münchnerin tritt ihre neue Position bei Ticketmaster am 11. Januar 2017 an und berichtet direkt an Klaus Zemke , den Geschäftsführer von Ticketmaster Deutschland.Petra Streffer bringt laut Ticketmaster "umfangreiche Vertriebserfahrung" aus der Branche mit. So begann die 44-Jährige ihre Karriere im Ticketinggeschäft 1994 bei CTS, war aber auch für EPM/Ticketworld und Xing Events aktiv.Nachdem sie zuletzt bei Inovoo im Bereich Digitalisierung & Input Management tätig war, freut sich Petra Streffer nun "riesig, wieder in die Ticketingbranche zurückzukehren". Klaus Zemke zeigt sich derweil erfreut, Streffer für Ticketmaster gewonnen zu haben: "Ihre Kompetenz, ihre hervorragenden Kontakte in der Musikbranche und ihre langjährige Erfahrung werden uns noch stärker machen."

