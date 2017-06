Ticketmaster führt neues Chatsystem bei Facebook ein

Großansicht Richtet sich direkt an Kartenkäufer: der Ticketmaster Assistent beim Facebook Messenger (Bild: Screenshot/Ticketmaster) Richtet sich direkt an Kartenkäufer: der Ticketmaster Assistent beim Facebook Messenger (Bild: Screenshot/Ticketmaster)

Mit einem Ticketmaster-Assistenten für den Facebook Messenger will Ticketmaster weltweit potenziellen Kartenkäufern helfen, im Ticketangebot des Unternehmens die für sie passenden Veranstaltungen zu entdecken."Man kann sich diesen Bot als Freund vorstellen, mit dem man chatten kann, und der immer weiß, was momentan los ist", teilt Ticketmaster mit. "Dabei macht der kleine Helfer keinen Unterschied, ob Fans nach Tourdaten fragen oder Last-Minute-Tickets für ein Match am Abend suchen." Auf diese Weise soll der Ticketmaster Assistent dabei helfen, Events nach Datum, Ort, Genre oder für einen bestimmten Künstler zu finden.Bei der Frage "What events are upcoming this evening?" bekommen Interessierte eine Auflistung aller Events in Deutschland und können sich dann über genauere Suchabfragen über Genres oder Künstler inspirieren lassen. Aber auch konkrete Fragen wie "Are Depeche Mode coming to Germany this year?" sind möglich.Über den Messenger kommen Käufer in den Bestellprozess bei Ticketmaster und können sich ihre Tickets dort sichern. "Uns ist es wichtig, dass Tickets auch wirklich an echte Fans gehen und nicht in den Händen von professionellen Wiederverkäufern landen. Unser neues Tool für den Messenger soll dies unterstützen."Ziel sei es, Fans auf neuen Wegen anzusprechen, um es ihnen noch leichter zu machen, Tickets zu finden, heißt es aus Berlin. "Der Ticketmaster Assistent basiert auf unserer Discovery API, dadurch können wir den Content in Echtzeit aktualisieren."

Quelle: MusikWoche

