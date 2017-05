Ticketmaster Forum steigt 2017 in Berlin

Großansicht Will auch dieses Jahr über neue Entwicklungen im Ticketing informieren: das Team von Ticketmaster, hier beim Ticketmaster Forum 2016 in der Frankfurter Commerzbank-Arena (Bild: MusikWoche) Will auch dieses Jahr über neue Entwicklungen im Ticketing informieren: das Team von Ticketmaster, hier beim Ticketmaster Forum 2016 in der Frankfurter Commerzbank-Arena (Bild: MusikWoche)

Nach einem Abstecher nach Frankfurt/M. kehrt das Ticketmaster Forum 2017 nach Berlin zurück, wo 2015 schon die Premiere der Branchenveranstaltung stattgefunden hatte. Am 19. und 20. Juni bietet Ticketmaster in diesem Jahr im Soho House Präsentationen und Vorträge an. Auch die ersten Dozenten stehen bereits fest.So spricht Michael Brill , der scheidende Senior Vice President New Business Development SMG Entertainment und künftige Geschäftsführer Sport & Events bei Düsseldorf Congress Sport & Event, unter dem Motto "Eine Anleitung zum Scheitern vs. Das Live-Event von morgen" über Bedrohungen und Chancen neuer Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality im Veranstaltungsgeschäft.Ebenfalls bestätigt sind Angela Lamargese, Geschäftsführerin Nordwest Ticket, und David Koopmann, Leiter Märkte Bremer Tageszeitungen AG, die in ihrem gemeinsamen Vortrag auf Medienpartnerschaften im Veranstaltungsbereich eingehen wollen.Heiko von Glahn, Commercial Director der Rennbahn Hoppegarten, nennt seinen Beitrag für das Ticketmaster Forum "Aufs richtige Pferd gesetzt". Er will darstellen, wie die Rennbahn Hoppegarten neue Wege in den Bereichen Ticketing, Kommunikation und Vermarktung geht.Im vergangenen Jahr hatte die zweitägige Veranstaltung mehr als 100 Fachbesucher in die Commerzbank-Arena in Frankfurt gelockt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen