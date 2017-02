Ticketmaster baut neue Musikdivision auf

Eine neue Musikdivision unter dem Dach von Ticketmaster soll alle Musikaufgaben bündeln. Dazu gehören die Künstlerdienstleistungsabteilung OnTour, das Ticketing für Spielstätten und Veranstalter und TicketWeb, eine Ticketingplattform, die sich an Clubs richtet. Mit dem neu formierten Arm wolle man den Fokus künftig noch stärker auf Produkte legen, die eigens für die Musikbranche und die Künstler entwickelt werden.Als Executive Vice President und Head of Music kehrt dazu der einstige Warner-Music-Manager David Marcus zu Ticketmaster zurück. Er berichtet direkt an Jared Smith, President Ticketmaster North America."Diese neue Division soll die Position von Ticketmaster verbessern, um unsere Qualitäten gegenüber der Musikbranche noch besser in Stellung zu bringen", sagt Smith. "Wir bauen hier ein Team auf, dass einem Künstler helfen kann, wenn er in den ersten kleinen Clubs spielt und das ihn auch dann begleitet, wenn er in größeren Spielstätten bis hin zu Hallen und Stadien zu sehen ist."David Marcus stieß erstmals 2005 zu Ticketmaster und entwickelte damals in der Artist Services Division Angebote wie zum Beispiel Platinum- und VIP-Tickets. Davor arbeitete Marcus unter anderem für Warner Music, die Entertainment And Intellectual Property Group Company und zuletzt für ScoreBig, wo er sich um Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb und strategische Partnerschaften kümmerte.

Quelle: MusikWoche

