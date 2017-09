Thorsten Schliesche und Napster gehen getrennte Wege

Großansicht Nimmt nach mehr als zwölf Jahren bei Napster zunächst eine Auszeit: Thorsten Schliesche (Bild: Napster) Nimmt nach mehr als zwölf Jahren bei Napster zunächst eine Auszeit: Thorsten Schliesche (Bild: Napster)

Nach mehr als zwölf Jahren in Diensten von Napster hat Thorsten Schliesche das Unternehmen verlassen. Die Zeit für neue Herausforderungen sei gekommen, lässt Schliesche unter anderem via LinkedIn wissen, auf seine Arbeit beim Streamingdienst blicke er stolz und zufrieden zurück. Im Gespräch mit MusikWoche bestätigt Schliesche zudem, zunächst eine Auszeit nehmen zu wollen.Zuletzt fungierte Schliesche bei dem inzwischen zu Rhapsody gehörenden Napster als Executive Vice President & General Manager Europe. Anfang 2005 kam Schliesche, der zuvor im aufkommenden Digitalgeschäft hierzulande mit dem Telekom-Downloadshop Musicload dem internationalen Marktführer Apple iTunes erfolgreich die Stirn geboten hatte, als Vice President und General Manager von Napster Germany zum Unternehmen, brachte den Digitaldienst noch im selben Jahr in Deutschland ans Netz, erreichte in den ersten zwölf Monaten 300.000 Kunden und übernahm später auch internationale Aufgaben.Über eine Zwischenstation bei Best Buy kam die US-Niederlassung von Napster 2011 zu Rhapsody, 2012 übernahm der Konzern auch die deutschen und britischen Aktivitäten, es folgten weitere Umbauten. Zuletzt hatte Patric Niederländer , bei Napster in Frankfurt und auf europäischer Ebene lange Jahre fürs Business Development verantwortlich, das Unternehmen vor wenigen Monaten im Zuge von Umstrukturierungen verlassen. 2015 hatte Napster noch international drei Millionen zahlende Nutzer gemeldet, zuletzt aber war es um das Unternehmen im von Spotify, Apple Music und Amazon angeführten Wettbewerb der Streamingdienste ruhiger geworden.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen