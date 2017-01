The xx entern Top Ten der französischen Albumcharts

Immer noch an der Spitze: "L'Ovni" ("Das UFO") von Jul

Das Trio The xx steigt mit seinem Album "I See You" (Young Turcs/Beggars) zwar nicht wie Deutschland auf Platz eins ein, erzielt aber auf acht auch in Frankreich ein respektables Ergebnis. Als zweiter Neueinsteiger in den Top 100 der Erhebungswoche vom 13. bis 20. Januar 2017 erreicht "Migration" von Bonobo (Ninja Tune/PIAS) den 36. Rang.Ansonsten bleibt Rap mit fünf Produktionen in den Top Ten ein starkes Marktsegment. Rapper Jul steht mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) nach wie vor auf dem ersten Platz; Nekfeu hält sich seit drei Wochen mit "Cyborg" (Polydor/Universal Music) auf zwei; "Okou Gnakouri" von Kaaris (Def Jam/Universal Music) hält sich auf neun; "Dans La Légende" vom Duo PNL (QLF/Musicast) fällt von vier auf fünf.M. Pokora spielt mit "My Way" (TF1/Sony Music) Jojo und klettert wieder von fünf auf drei, während "Starboy" von The Weeknd (Def Jam/Universal Music) einen Schritt von elf auf zehn nach oben macht.Unverändert auf sechs hält sich "Tout Le Bonheur Du Monde" (Play On/Warner Music) von Kids United; unverändert auf sieben steht der elsässische Akkordeonist Claudio Capéo mit seinem gleichnamigen Longplayer (Jo & Co/Sony Music). Abwärts von drei auf vier geht es für Vianney mit seinem gleichnamigen Album (Tôt ou Tard).Bei den rein physischen Albumverkäufen steht M. Pokora mit "My Way" nach wie vor auf der Eins, gefolgt von "Vianney" auf zwei, Kids United mit "Tout Le Bonheur Du Monde" auf drei, "Claudio Capéo" auf vier und Jul mit "L'Ovni" auf fünf. "I See You" von The xx steigt auf neun ein.Neuer Spitzenreiter bei den Albumdownloads ist "I See You" von The xx; neu dabei auf vier ist "Migration" von Bonobo. "Cyborg" von Nekfeu fällt von eins auf zwei,"Vianney" (Wagram) von zwei auf drei. Auf Platz fünf: "My Way" von M. Pokora. Das Klassikalbum "Camille & Julie" (Warner Classics/Warner Music) der Streicher-Schwestern Camille und Julie Berthollet fällt hier auf neun - in den kombinierten Albumcharts steigt es auf 14, bei den rein physischen Verkäufen auf sechs.Bei den Trackdownloads bleibt Ed Sheeran mit "Shape Of You" auf der Eins, während "Je M'En Vais" von Vianney (Wagram) von drei auf zwei steigt und The Weekend Feat. Daft Punk (Universal Music) von fünf auf drei. "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie hält sich weiterhin auf vier (Warner Music); "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) steigt wieder auf fünf.Auch in den Streamingcharts steht "Shape Of You" von Ed Sheeran weiter auf eins. Seit drei Wochen auf zwei hält sich der Rapper MHD mit "Afro Trap Part. 7 (La Puissance)" (Capitol/Universal Music), während sein Kollege Kaaris mit "Tchoin" (Universal Music) auf drei neu dabei ist. Der Rapper Keblack steigt mit "Bazardée" (Believe Digital) von fünf auf vier; "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie fällt von vier auf fünf.Im Radio steht "Rockabye" von Clean Bandit seit Wochen auf eins, gefolgt vom Neuzugang "I Feel It Coming" von The Weeknd auf zwei (Universal Music) und, ebenfalls neu dabei, "Say You Won't Let Go" von James Arthur (Sony Music) auf drei. "Je M'En Vais" von Vianney steht auf vier; "On Dirait" von Amir (Warner Music) fällt von zwei auf fünf.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

