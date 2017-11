"The Voice Of Germany" hält Zuschauer

Großansicht Müssen jetzt kämpfen: die Juroren (von links) Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Yvonne Catterfeld und Samu Haber (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1) Müssen jetzt kämpfen: die Juroren (von links) Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Yvonne Catterfeld und Samu Haber (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1)

In den Vorjahren bewirkte das Ende der "Blind Auditions" ein Absinken der Zuschauerzahlen, doch bei der ersten Folge der sogenannten "Battles" blieben die Werte bei "The Voice Of Germany" am 19. November 2017 bei Sat.1 konstant. 3,82 Millionen schalteten am Sonntagabend ein (Marktanteil: 11,1 Prozent); bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 2,14 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 17,5 Prozent).Zum Vergleich: In der Vorwoche kam Sat.1 bei der letzten "TVOG"-Sonntagsausgabe auf 3,96 Millionen beim Gesamtpublikum (Marktanteil: zwölf Prozent); bei den Jungen holte der Privatsender am 12. November 2,19 Millionen (Marktanteil: 19 Prozent). Der Abstand zu der Donnerstagsfolge vom 16. November bei ProSieben ist jedoch größer: Für die letzte "Blind Audition"-Ausgabe interessierten sich 4,27 Millionen Menschen (Marktanteil: 15 Prozent), in der werberelevanten Zielgruppe schauten 2,57 Millionen zu (Marktanteil: 27 Prozent).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen