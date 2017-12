"The Voice Of Germany" fällt unter drei Millionen

Großansicht Ihre Arbeit interessierte diesmal weniger Zuschauer: die Coaches (von links) Smudo, Michi Beck (beide Fantastischen Vier), Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1) Ihre Arbeit interessierte diesmal weniger Zuschauer: die Coaches (von links) Smudo, Michi Beck (beide Fantastischen Vier), Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1)

Am 3. Dezember 2017 verfolgten 2,83 Millionen Zuschauer bei Sat.1 "The Voice Of Germany" (Marktanteil: 9,2 Prozent). Das bedeutete im Gesamtpublikum den Staffeltiefstwert. Auch in der jungen Zielgruppe stellte die Castingshow einen Negativrekord auf. 1,56 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten am Sonntagabend eine Quote von 14,2 Prozent.Zum Vergleich: Bei der letzten "TVOG"-Sonntagsausgabe waren noch 3,45 Millionen dabei (Markanteil: 10,3 Prozent); bei den Werberelevanten waren es am 26. November 2,01 Millionen und eine Quote von 16,9 Prozent. Und bei der Donnerstagsausgabe bei ProSieben schauten am 30. November noch 3,19 Millionen zu (Marktanteil: zwölf Prozent); bei den Jungen waren es am 30. November 1,86 Millionen (Marktanteil: 20,7 Prozent).Zum Halbfinale am 10. Dezember kommt Pink als Ehrengast vorbei, beim Finale am 17. Dezember treten Beth Ditto Ed Sheeran und James Blunt auf.

Quelle: MusikWoche

