"The Voice Of Germany" bleibt über Drei-Millionen-Marke

Großansicht Moderieren die laufende Staffel von "The Voice Of Germany": Lena Gercke und Thore Schölermann (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1) Moderieren die laufende Staffel von "The Voice Of Germany": Lena Gercke und Thore Schölermann (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1)

3,19 Millionen ProSieben -Zuschauer verfolgten am 30. November 2017 "The Voice Of Germany" (Marktanteil: zwölf Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten 1,86 Millionen zu (Marktanteil: 20,7 Prozent). Damit bleiben die Zuschauerzahlen in der sogenannten "Battle"-Phase relativ konstant.Und auch die Zwischenbilanz der laufenden "TVOG"-Staffel fällt positiv aus: Die Donnerstagsausgaben auf ProSieben erreichten jeweils Werte von mindestens 20 Prozent. Das ist mehr als bei der vorigen Staffel.Vergleicht man die Ausgabe vom 30. November mit der Vorwoche, so zeigt sich, wie konstant die Zuschauerzahlen bleiben. Denn am 23. November hatten 3,16 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 11,4 Prozent); bei den Jungen waren es 1,85 Millionen (Marktanteil: 20 Prozent).Bei den Sonntagsausgaben kommt Sat.1 indes auf höhere Werte. Am 26. November interessierten sich 3,45 Millionen für das Castingformat (Marktanteil: 10,3 Prozent); bei den Werberelevanten wollten 2,01 Millionen das Geschehen sehen (Marktanteil: 16,9 Prozent).

Quelle: MusikWoche

