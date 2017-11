"The Voice Of Germany" auch in der "Battle"-Phase konstant

Großansicht Muss sich jetzt "Battles" liefern mit seinen Co-Juroren: Samu Haber von Sunrise Avenue (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1) Muss sich jetzt "Battles" liefern mit seinen Co-Juroren: Samu Haber von Sunrise Avenue (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1)

Im Vergleich mit der letzten Sonntagsausgabe musste "The Voice Of Germany" am 26. November bei Sat.1 zwar einen leichten Rückgang der Zuschauerzahlen hinnehmen, konnte dafür aber besser abschneiden als die Donnerstagsfolge bei ProSieben Am Sonntagabend schalteten 3,45 Millionen Zuschauer ein (Marktanteil: 10,3 Prozent), um eine weitere Folge der sogenannten "Battles" zu sehen, bei denen die Castingshow in den Vorjahren zumeist mit Rückgängen zu kämpfen hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen verfolgten am Sonntagabend 2,01 Millionen die "TVOG"-Sendung (Markanteil: 16,9 Prozent).Am Donnerstag hatten nur 3,16 Millionen zugeschaut (Marktanteil: 11,4 Prozent); bei den Jungen waren es 1,85 Millionen bei einer Quote von 20 Prozent. Am Sonntag der Vorwoche war Sat.1 noch 3,82 Millionen Zuschauer gekommen (Marktanteil: 11,1 Prozent); bei den Werberelevanten waren es am 19. November noch 2,14 Millionen (Marktanteil: 17,5 Prozent).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen