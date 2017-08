The Red Cat Agency kümmert sich um Laith Al-Deen

Großansicht Neue Partner (von links): Kiki Röhlke (Up-Art/Management Laith Al-Deen), Laith Al-Deen, Thorsten Kirmes (Managing Director The Red Cat Agency) und Annika Verheyen (Booking The Red Cat Agency) (Bild: Valerie Boschert) Neue Partner (von links): Kiki Röhlke (Up-Art/Management Laith Al-Deen), Laith Al-Deen, Thorsten Kirmes (Managing Director The Red Cat Agency) und Annika Verheyen (Booking The Red Cat Agency) (Bild: Valerie Boschert)

Der Mannheimer Sänger Laith Al-Deen und der Kölner Tourneeveranstalter The Red Cat Agency gehen künftig gemeinsame Wege. "Laith ist einfach einer der begnadetsten Sänger Deutschlands", sagt Thorsten Kirmes , Geschäftsführer The Red Cat Agency. "Wir sind sicher, dass wir hier zukünftig viel bewegen können und werden."Und auch Laith Al-Deen freut sich auf die Zusammenarbeit. "Junge und motivierte Partner - was will man mehr?", kommentiert er. "Bleib unterwegs" , das 2016 bei Sony Music erschienene, letzte Studioalbum von Laith Al-Deen, erreichte in den Offiziellen Deutschen Charts Platz eins. Nun gelte es, an den Erfolg anzuknüpfen."Es ist Zeit, neu anzugreifen", formuliert Al-Deens Managerin Kiki Röhlke. "Mit Thorstens Team haben wir nicht nur geballte Erfahrung, sondern vor allem eine motivierte und kreative Mannschaft an Bord holen können."Bei The The Red Cat Agency, zu der auch die österreichische Sängerin Christina Stürmer als Gesellschafterin gehört, ist Annika Verheyen für alle Bookinganfragen von Laith Al-Deen zuständig. Sie ist unter anderem per E-Mail erreichbar.

Quelle: MusikWoche

