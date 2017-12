The Orchard und SPV arbeiten im Digitalvertrieb zusammen

Neue Partner im Digitalmarkt (vorn, von links): Dennis Rose (Label Manager GSA The Orchard), Frank Uhle (Geschäftsführer SPV), Manlio Celotti (Geschäftsführer Europa The Orchard) und Doris Wehser (Senior Manager / Label Relations GSA The Orchard) sowie (milltere Reihe, von links) Florian Kreutzfeldt (A & R, Product Manager Long Branch Records, Digital Sales SPV) und Yannick Schröder (Digital Sales SPV) sowie (hinten, von links) Christian Frahm (Marketing and Sales Manager GSA The Orchard) und Manuel Schönfeld (Head of Digital Business & Long Branch Records SPV) (Bild: The Orchard)