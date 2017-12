The Amorettes unterschreiben bei SPV

Das SPV -Label Steamhammer hat die schottische Band The Amorettes für einen weltweiten Vertrag gewonnen. Anfang 2018 soll ein neues Album des Trios erscheinen.In den vergangenen Jahren tourten The Amorettes mit Künstlern wie Ash, Europa, The Dead Daisies oder Danko Jones und spielten auf Festivals wie Bloodstock, Planet Rockstock, Hard Rock Hell, Wildfest oder Nordic Noise.2015 veröffentlichte die Formation ihr Debütalbum "Game On". Der Nachfolger "White Hot Heat" wurde von Pete Maher gemastert, der auch schon mit Bands wie U2 oder den Rolling Stones arbeitete."Ich hatte immer schon eine Affinität zu Girlbands wie Rock Goddess und Girlschool aus England oder Vixen und Phantom Blue aus den USA, deshalb bin ich sehr glücklich, dass The Amorettes jetzt Teil der Steamhammer-Familie sind", sagt Olly Hahn , Head of Steamhammer : "Die Band hat in den letzten Jahren hart gearbeitet, und ich bin mir sicher, dass sich mit dem neuen Album und dem Team hinter der Band alles auszahlen wird."

Quelle: MusikWoche

