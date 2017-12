The Adicts setzen im Livebereich auf Meistersinger

Großansicht Touren in Zukunft mit Meistersinger Konzerte: The Adicts (Bild: Jason Cook) Touren in Zukunft mit Meistersinger Konzerte: The Adicts (Bild: Jason Cook)

Die britische Punkrock-Institution The Adicts ist Neuzugang im Künstlerstamm von Meistersinger Konzerte (MSK). Der Berliner Veranstalter hat eine langfristige Zusammenarbeit mit der seit über 40 Jahren aktiven Band vereinbart und wird die noch nahezu in Originalbesetzung tourende Formation künftig europaweit auf Club- und Festivalbühnen präsentieren. Reinhardt Grahl , Geschäftsführer von Meistersinger Konzerte, freut sich über den internationalen Neuzugang: "The Adicts sind eine Legende. Die Energie und Spielfreude, mit der diese Band ihr Publikum weltweit begeistert, sind weiterhin wegweisender Maßstab für die junge Generation - an den Adicts kommt man nicht vorbei. Wir sind stolz, dass MSK in Zukunft Teil dieser aufregenden Reise sind, und freuen uns auf viele grandiose Konzerte in Europa.""Wir sind hocherfreut, von Meistersinger repräsentiert zu werden", so Leadsänger Keith "Monkey" Warren. Und in einem gemeinnamen Statement mit Gitarrist Pete Dee Davison und Drummer Michael "Kid Dee" Davison heißt es: "Dies ist eine der glücklichsten Zeiten für uns. Wir sind, was wir sind, und das Schöne ist: Die Leute mögen es."Im November 2017 ist das neue Studioalbum der Band, "And It Was So!", auf dem Label Arising Empire bei Nuclear Blast im Vertrieb von Warner Music erschienen, das The Adicts im kommenden Jahr ausgiebig live präsentieren wollen.Die Band formierte sich 1975 in Ipswich noch unter dem Namen Afterbirth & The Pinz, änderte ihren Namen dann 1977 in The Adicts. Ihr Bühnenoutfit war damals stark von der Gang aus Stanley Kubricks Verfilmung von "A Clockwork Orange" inspiriert. In den 80er Jahren etablierten sich The Adicts als eine der populärsten britischen Punkrockbands und standen mit mehreren Alben in den Top Ten der UK-Indie-Charts. 2009 waren The Adicts als Support Act für Die Toten Hosen in Deutschland unterwegs.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen