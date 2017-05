Terry Hoax neu bei Loud Media

Wollen 2017 ein neues Album bei Loud Media veröffentlichen: Terry Hoax

Die Rockband Terry Hoax aus Hannover hat einen Vertrag bei dem von Klaus Munzert geleiteten Unternehmen Loud Media aus München unterschrieben. Im September erscheint das Album "Thrill!" auf dem Loud-Sublabel Cretwood Records im Vertrieb von Warner Music Die Bandgründung erfolgte1988. Nachdem sich die Formation 1996 aufgelöst hatte, kamen die Mitglieder 2008 wieder zusammen. Für die Finanzierung des aktuellen Studioalbums holten sich Terry Hoax Unterstützung von der Crowdfunding-Plattform Pledgemusic.Mit dem Produzenten Arne Neurand, der schon mit Bands wie Guano Apes, Revolverheld oder Subway To Sally arbeitete, nehmen Terry Hoax das kommende Album in den Horus Studios in Hannover auf.

Quelle: MusikWoche

